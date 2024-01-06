Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel’le tanışma hikayesini anlattı! Demirel: "Zeynep’i ilk gördüğümde..."

Romantik bir adam olmadığını belirten Demirel, "Romantik değilim, hiç çiçek almışlığım yoktur. Çiçek almam, yoldan geçerken papatyayı koparıp veririm. Bizim tarih kavramımız da yoktur. Tarihlere ve hediyelere takılı kalmayız. Şiddetli kavgalarımız tabii ki var, günün sonunda bir karara varır ve konuyu öyle kapatırız" ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜŞTE AŞK!

Eşini ilk gördüğü anı da anlatan Demirel şunları söyledi: "Benim düşündüğüm inandığım şeyler gerçekleşti. Zeynep inanmazdı bana... İlk gördüğümde 'seninle evleneceğim' dedim ona... 'Sen herkese bunu söylüyorsun' dedi. Benim dediğim oldu. İnandığım her şeyi gerçekleştirdim."