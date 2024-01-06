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Ünlü çift nazara geldi! Sinan Akçıl ve Müjde Uzman yine ayrılık kararı aldı

lişkilerine ikinci bir şans veren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Müjde Uzman yine ayrılık kararı aldı. Uzman ve Akçıl, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:02
Ünlü çift nazara geldi! Sinan Akçıl ve Müjde Uzman yine ayrılık kararı aldı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve başarılı oyuncu Müjde Uzman'ın bir süredir ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Çift Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülemişti. Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söylemişti.

Ayrıca Akçıl, "5-6 yıl önce bir şeyler yaşamıştık. O zaman travmatik bir şeyler yaşanmıştı şimdi bilinçliyiz. Benim menajerimin düğününde karşılaştık o zaman konuştuk. Sonra konserime geldi. Şimdi de konuşma halindeyiz" demişti.

NAZAR DEĞDİ!
Uzman ise, "Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bir şey saklamıyoruz" diyerek ilişkilerinin olduğunu, aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

Bir süredir beraber oldukları iddia edilen çifte nazar değdi. Ünlü çift, yakın zamanda birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı. Aşklarına ikinci bir şans veren ikili, son denemelerinde de başarılı olamadı.

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