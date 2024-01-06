Ünlü çift nazara geldi! Sinan Akçıl ve Müjde Uzman yine ayrılık kararı aldı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve başarılı oyuncu Müjde Uzman'ın bir süredir ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Çift Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülemişti. Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söylemişti.

Ayrıca Akçıl, "5-6 yıl önce bir şeyler yaşamıştık. O zaman travmatik bir şeyler yaşanmıştı şimdi bilinçliyiz. Benim menajerimin düğününde karşılaştık o zaman konuştuk. Sonra konserime geldi. Şimdi de konuşma halindeyiz" demişti.