Farah Zeynep Abdullah, 2023 yılında sosyal medya kullanıcılarının ve magazinin radarından hiç çıkmadı. Son olarak "Bihter" filminin galasında giydiği elbiseyle gündem olan Farah uzun süre sessizleşmişti.
Farah Zeynep Abdullah, 2023 yılında sosyal medya kullanıcılarının ve magazinin radarından hiç çıkmadı. Son olarak "Bihter" filminin galasında giydiği elbiseyle gündem olan Farah uzun süre sessizleşmişti.
Ünlü oyuncu önceki akşam Emirgan'daki bir partiden çıkarken objektiflere yansıdı. Abdullah, "Yavuz Diye Bir Çocuk" adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal'la ilk kez birlikte görüntülendi.
SESSİZ İKİLİ!
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen Farah Zeynep Abdullah, sessizliğini korudu. Gazetecilerin ünlü isimleri çektiği esnada Abdullah'ın sevgilisi Yavuz Günal'ın şapkasıyla yüzünü kapatması dikkat çekti. Günal'ın gizemli gözükme çabaları ve kimseye gözükmek istemeyişi bir başka detaydı. El ele yürüyen çift, ardından hızlıca otomobillerine binerek oradan ayrıldı.