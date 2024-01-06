Farah Zeynep Abdullah, 2023 yılında sosyal medya kullanıcılarının ve magazinin radarından hiç çıkmadı. Son olarak "Bihter" filminin galasında giydiği elbiseyle gündem olan Farah uzun süre sessizleşmişti.

Ünlü oyuncu önceki akşam Emirgan'daki bir partiden çıkarken objektiflere yansıdı. Abdullah, "Yavuz Diye Bir Çocuk" adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal'la ilk kez birlikte görüntülendi.