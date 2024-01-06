Dilan Çiçek Deniz’den şimşek dövmesi açıklaması! “Sildirmek gibi bir niyetim yok”

Dilan Çiçek Deniz, önceki gece Baltalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, "Herkese mutlu yıllar... Benim için yeni yıl güzel başladı. Annemle Bali'de 1 ay güzel bir tatil yaptık" dedi.
Dilan Çiçek Deniz, önceki gece Baltalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, "Herkese mutlu yıllar... Benim için yeni yıl güzel başladı. Annemle Bali'de 1 ay güzel bir tatil yaptık" dedi.
Oyuncu, eski sevgilisi Thor Saevarsson ile birlikteyken yaptırdığı "Şimşek" dövmesi hakkında da konuştu.
Deniz, "Şu an için sildirmek istediğim bir dövme yok. Kalsın şu an. Hepsini seviyorum. Hikayesini de çok düşünmüyorum" diye konuştu.