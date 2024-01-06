Dilan Çiçek Deniz’den şimşek dövmesi açıklaması! “Sildirmek gibi bir niyetim yok”

Dilan Çiçek Deniz , önceki gece Baltalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, "Herkese mutlu yıllar... Benim için yeni yıl güzel başladı. Annemle Bali 'de 1 ay güzel bir tatil yaptık" dedi.

Deniz, "Şu an için sildirmek istediğim bir dövme yok. Kalsın şu an. Hepsini seviyorum. Hikayesini de çok düşünmüyorum" diye konuştu.