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Yağmur Hızal'ın sahne performansı büyüledi!

Yağmur Hızal, yılbaşında Suadiye’de sahne aldı. Yaklaşık 300 kişinin bir arada olduğu mekanda sabahın ilk saatlerine kadar yeni yıla giriş kutlandı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Yağmur Hızal’ın sahne performansı büyüledi!

Son dönemlerin yükselişteki ismi Yağmur Hızal, yılbaşında Suadiye'de sahne aldı. Yaklaşık 300 kişinin bir arada olduğu mekanda sabahın ilk saatlerine kadar yeni yıla giriş kutlandı. Yağmur Hızal'ın sahnesine mekanın ortaklarından olan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç da konuk oldu.



ÖDÜLLENDİ!
Danilo Zanna, önceki gün Maslak'taydı. Alışveriş merkezinde zaman geçiren Zanna, ardından işletmecisi olduğu mekanın önüne geçerek dünyanın en prestijli gastronomi rehberi ödülünün önünde poz verdi. Zanna, "Kısa sürede bu güzel ödülü aldığımız için çok mutluyum" dedi.



KEBAP ÖZLEMİ!
Ünlü oyuncu Nejat İşler önceki akşam Cihangir'de arkadaşıyla kebap yemeye geldi. İşler, "Uzun süredir buraya gelemedim. Buranın kebabını özledim ve arkadaşımla geldim. 2023 bizim ve milletimiz için pek iyi geçmedi. Ama 2024'ten ümitliyim" dedi. (Doğan SAVAŞ)



'ISMARLAMA KIZLARDAN DEĞİLİM'
Simge yeni yılın ilk konserini önceki akşam Ankara'da verdi. Simge sahne öncesi muhabirlerle sohbet ederken konu KÖFN ile beraber seslendirdiği 'Yakışıklı' şarkısına geldi. Güzel şarkıcı, "Yakışıklı kelimesini ben çok severim. Herkese söylenmeyecek, özel bir kelimedir. Bu arada herkese yakışıklı gelen erkekler bana yakışıklı gelmez. Ismarlama kızlardan da değilimdir. Bana yakışıklı gelen erkekler genelde kendine has olanlardır, kendi kafasını yaşayanlardır. Bir titri olan; mesela iyi resim yapan, iyi müzik yapan... Uzun dönem beraber olduklarım hep yeteneğine âşık olduğum erkeklerdi" dedi.



LONDRA GÜZELİ!
Uluslararası bir tekstil markasının çekimi için Londra'ya davet edilen Ece Vahapoğlu, fit ve enerjik görüntüsüyle büyüledi. Vahapoğlu, kamera önünde rahatlığı ve fiziğiyle yine kendine hayran bıraktı. Stilini Londra sokaklarında yansıtan Vahapoğlu, böylelikle adını yurtdışına da taşıdı.



AŞKI ARIYOR
Melisa Döngel, geçtiğimiz gün Maslak'taydı. 2024 yılından beklentisini açıklayan Döngel, "Yeni yıl dileklerim arasında sağlık, huzur ve aşk var. Şu anda hayatımda kimse yok, aşk olsa güzel olur" dedi. Döngel, gazetecilere mütevazı ve samimi tavırlarıyla teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldı.



MUTLULUK POZU!
Boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten nispet pozu... Sosyal medya hesabından eşi Beren Saat ile bir aşk dolu karesine yayınlayan Doğulu, dedikoduların bir kez daha önüne geçti. Binlerce beğeni alan fotoğrafa, "İlk baktığımda kıyafetleri pijama sandım" yorumları da güldürdü.



"AÇ KALSAM SEVİNECEKLER"
Ebru Polat, Hakan Peker'in 90'lı yıllara damga vuran "Ateşini Yolla Bana" isimli şarkısını yeniden yorumladı. Polat, "Yine, yeni, yeniden bir hit geliyor" dedi. Müzik dünyasında sahnelerin engellendiği tartışmaları hakkında fikri sorulan Polat, "Yeni bir şey değil. Her zaman büyük balık küçük balığı yutuyor. Şu piyasada aç kalsam sevinecek çok kişi var" şeklinde konuştu.



ŞUBAT'TA İSTANBUL!
Ünlü şarkıcı Madlena, yılbaşı gecesi Gürcistan'da konser verdi. Ünlü şarkıcıya, dünya starı Diana King de eşlik ederek binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. İki yıldız isim, sahne performansları ve yaptıkları muhteşem şovlarla, kendilerini dinlemeye gelenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı. İkilinin, Şubat ayında ise İstanbul'da büyük bir konser vereceği öğrenildi.

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