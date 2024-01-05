Yağmur Hızal’ın sahne performansı büyüledi!





'ISMARLAMA KIZLARDAN DEĞİLİM'

Simge yeni yılın ilk konserini önceki akşam Ankara'da verdi. Simge sahne öncesi muhabirlerle sohbet ederken konu KÖFN ile beraber seslendirdiği 'Yakışıklı' şarkısına geldi. Güzel şarkıcı, "Yakışıklı kelimesini ben çok severim. Herkese söylenmeyecek, özel bir kelimedir. Bu arada herkese yakışıklı gelen erkekler bana yakışıklı gelmez. Ismarlama kızlardan da değilimdir. Bana yakışıklı gelen erkekler genelde kendine has olanlardır, kendi kafasını yaşayanlardır. Bir titri olan; mesela iyi resim yapan, iyi müzik yapan... Uzun dönem beraber olduklarım hep yeteneğine âşık olduğum erkeklerdi" dedi.





LONDRA GÜZELİ!

Uluslararası bir tekstil markasının çekimi için Londra'ya davet edilen Ece Vahapoğlu, fit ve enerjik görüntüsüyle büyüledi. Vahapoğlu, kamera önünde rahatlığı ve fiziğiyle yine kendine hayran bıraktı. Stilini Londra sokaklarında yansıtan Vahapoğlu, böylelikle adını yurtdışına da taşıdı.





AŞKI ARIYOR

Melisa Döngel, geçtiğimiz gün Maslak'taydı. 2024 yılından beklentisini açıklayan Döngel, "Yeni yıl dileklerim arasında sağlık, huzur ve aşk var. Şu anda hayatımda kimse yok, aşk olsa güzel olur" dedi. Döngel, gazetecilere mütevazı ve samimi tavırlarıyla teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldı.





MUTLULUK POZU!

Boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten nispet pozu... Sosyal medya hesabından eşi Beren Saat ile bir aşk dolu karesine yayınlayan Doğulu, dedikoduların bir kez daha önüne geçti. Binlerce beğeni alan fotoğrafa, "İlk baktığımda kıyafetleri pijama sandım" yorumları da güldürdü.