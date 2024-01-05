Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: ‘Mutluyduk ama beceremedik’

Bir sosyal medya programına konuk olan Emre Altuğ hayatının dönüm noktalarını, evliliğine ve ayrılığına dair detayları anlattı. Altuğ, "Düşüşlerin nasıl senin?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.

Altuğ bu soruya "Çok sert bana sert etrafımdakilere de sert... O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. Boşandım, arkasından annem öldü. Çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam" dedi.





"KIZGINLIĞIM YOK"

Bir dönem Çağla Şıkel ile evli olan Altuğ, "Biz çok severek evlendik, bilinçli ve mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok" sözlerini kullandı. Altuğ evliliğine dair, "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok... İlk başta 'niye beceremedik' diye takılmıştım. Bu beni bir süre oyaladı.