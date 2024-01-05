PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! Aşkı reddetti: "Ne aşkı..."

Merve Boluğur, Bebek’te gizemli bir erkekle samimi şekilde görüntülendi. Karşısındakine öpücükler konduran Boluğur’un, “Aşk yok” demesi ise bir hayli ilginçti.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Merve Boluğur yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! Aşkı reddetti: Ne aşkı...

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur, durdu durdu bombayı patlattı.

2022 yılında Dj Mert Aydın ile 53 günlük bir evlilik yapan Boluğur, aşk hayatındaki sessizliğini yine bozdu. Boluğur önceki akşam Bebek'te bir mekanda yeni aşkıyla görüntülendi.

Bir ara aşka gelen Boluğur, sevgilisine bir öpücük kondurdu. Çıkışta soruları yanıtlayan Boluğur, aşk soruları karşısında, "Ne aşkı? Siz arkadaşlarınızla samimi olmuyor musunuz? Bu bence çok normal... Ben sizden saklar mıyım?" diyerek yine şaşırtan açıklamalar yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA