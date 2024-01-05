Merve Boluğur yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! Aşkı reddetti: "Ne aşkı..."

2022 yılında Dj Mert Aydın ile 53 günlük bir evlilik yapan Boluğur, aşk hayatındaki sessizliğini yine bozdu. Boluğur önceki akşam Bebek 'te bir mekanda yeni aşkıyla görüntülendi.

Bir ara aşka gelen Boluğur, sevgilisine bir öpücük kondurdu. Çıkışta soruları yanıtlayan Boluğur, aşk soruları karşısında, "Ne aşkı? Siz arkadaşlarınızla samimi olmuyor musunuz? Bu bence çok normal... Ben sizden saklar mıyım?" diyerek yine şaşırtan açıklamalar yaptı.