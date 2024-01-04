Hadise ve Boz, Türkiye’nin 100. Yıl kutlamalarında Amerika’daki Türklerle buluşacak!

BEYAZ MELEK

2018 yılında Miss Turkey güzeli Şevval Şahin gerek açıklamaları, gerek iddialı kıyafet seçimleriyle sık sık gündem olmaya devam ediyor. Şahin, "Mutlu yıllar millet..." notuyla paylaştığı beyaz kıyafetiyle görenleri büyüledi. Güzel modele "Çok güzel ve zarifsin", "Gözlerimiz kamaştı" ve "Her zaman asil" gibi yorumlar geldi.





SIRADA AŞK VAR

Selen Görgüzel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Projelerinden bahseden şarkıcı, "Serdar Ortaç'dan bir parça aldım. Müzik anlamında dönüm noktam olacak" dedi. Yılbaşını Uludağ'da karşılayan Görgüzel, "Orası benim için hayaldi. Yıllar önce İbrahim Tatlıses ve birçok starı dinlemiştim. 'Acaba bende bir gün burada sahne alır mıyım?' diyordum. Bu sene gurur verici giriş oldu. Emek ve azim karşılığını veriyor. Şimdi sıra aşkta" diye konuştu. Doğan SAVAŞ





"OJE SÜRMEYİ SEVİYORUM"

Gökhan Türkmen, önceki gün Ataşehir'deydi. 19 Ocak'ta Bostancı'da konser vereceğini belirten sanatçı, o gün yeni şarkısını sevenleriyle birlikte söyleyerek duyuracağını açıkladı. Ayrıca sosyal medyada paylaştığı ojeli fotoğrafları hakkında da konuşan Türkmen, "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" dedi.



KANATLANIYOR!

Büşra Salkım, 10 yıllık vokalistlik tecrübesinin ardından söz ve müziği Burçin Birben'e ait olan ve yıllar önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği, "Saygılarım" isimli şarkı ile kendi kanatlarıyla uçacak. Arabesk müzik sanatçısı Salkım, "Hedefim insanlara kaliteli güzel müzik yaparak, geniş kitlelere sesimi duyurmak" şeklinde konuştu.



BERKAY YİNE EVDE

Berkay pandemi döneminde Youtube kanalında 'Evdeyiz Dede' isimli bir konsept başlatmış ve ünlü isimleri konuk etmişti. 'Evdeyiz Dede' üç yıl aradan sonra her hafta yeni bir bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN