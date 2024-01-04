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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel samimi itiraf: Ona yeniden aşık olma sebebim...

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Ceyda Düvenci'nin programının bu haftaki konuğu oldu. Volkan Demirel'e yeniden aşık olma nedenini anlatan Zeynep Sever Demirel, "Volkan'ın Hatayspor'u bırakmaması ona yeniden aşık olma sebebim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ocak 2024 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:00
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel samimi itiraf: Ona yeniden aşık olma sebebim...

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Sosyetik güzel, aşka bakış açısını anlatırken, "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey...

İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık! Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı" dedi.

'YENİDEN AŞIK OLDUM'
Sözlerine devam eden Zeynep Sever Demirel, "Volkan'ın manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmaması, hayalinde olan kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen, bir an bile düşünmeyip 'hayır ben Hatay'la devam edeceğim" demesi benim için yeniden aşık olma sebebi... Bu depremden önce yoktu, deprem bizim hayatımıza o yönden de dokundu" dedi.

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