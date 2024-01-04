Ünlü oyuncu Melis Sezen’e sevgilisi Atilla Bingöl’den dillere destan doğum günü kutlaması!

MUTLULUK POZLARI!

27 yaşına basan Sezen, mekan çıkışı sevgilisiyle objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, "Çok güzel bir sürpriz oldu. Yeni yaşıma tüm sevdiklerimle bir arada girdim. Yeni yılda da herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

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