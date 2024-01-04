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Ünlü oyuncu Melis Sezen'e sevgilisi Atilla Bingöl'den dillere destan doğum günü kutlaması!

27 yaşına basan Melis Sezen’e, sevgilisi Atilla Bingöl sürpriz yaptı. Güzel oyuncu yeni yaşını arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte dans ederek kutladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ocak 2024 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:00
Ünlü oyuncu Melis Sezen’e sevgilisi Atilla Bingöl’den dillere destan doğum günü kutlaması!

Güzel oyuncu Melis Sezen, önceki gece yeni yaşını sevgilisi Atilla Bingöl'ün organize ettiği doğum günü partisiyle kutladı.

Maslak'taki doğum gününe Sezen'in menajeri Ufuk Ergin, Ferruh - Eftelya Taşdemir ve oyuncu arkadaşları katıldı.

Güzel oyuncu, bir ara Dj kabinine geçerek hem müzik çaldı hem de dans etti.

MUTLULUK POZLARI!
27 yaşına basan Sezen, mekan çıkışı sevgilisiyle objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, "Çok güzel bir sürpriz oldu. Yeni yaşıma tüm sevdiklerimle bir arada girdim. Yeni yılda da herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

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