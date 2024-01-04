Genç popçu Aleyna Tilki içini döktü: Canımı ortaya attım!

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından bir süre önce "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. İşlerinin engellendiğini söyleyen genç şarkıcı bir Youtube programına konuk oldu. Tilki, bu yıl 5 konser verdiğini söyleyerek yaşadığı durumu anlattı.

"SEKTÖREL BASKI VAR"

Tilki, "Korkmuyorum" diyerek başladığı açıklamalarında, "Sektörel bir baskı var, benim küfrümü üstüne alınanlar bile piyon. Birileri benim sahne yapmamı istemiyor. Sektörü domine eden insanlar, başka sanatçıları da kayırmak için ben açıkcası... Çok canımı sıkarlarsa başıma nelerin geldiğini de anlatacağım, kaç kere ölümden döndüm, sahnede hiç kimse canımı umursamadı, beni bir çöp gibi ortaya attılar" söyleyerek herkesi şaşırttı.