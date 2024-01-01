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Cengiz Kurtoğlu'dan Sefo’ya düet daveti!

Cengiz Kurtoğlu, Sefo’nun çok mütevazı olduğunu dile getirdi. Sefo'yu müzikal anlamda da çok beğendiğini söyleyen Kurtoğlu, kendisiyle kült olmuş eserlerinden "Gece Olunca" şarkısında düet yapmak istediğini kameralar aracılığı ile duyurdu. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
Cengiz Kurtoğlu’dan Sefo’ya düet daveti!

Cengiz Kurtoğlu geçtiğimiz gün İstanbul Sancaktepe'de sahneye çıktı. Sahne performansı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, Sefo ile geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte tanıştıklarını ve kendisiyle sohbet ettiklerini söyledi. Sefo'yu müzikal anlamda da çok beğendiğini söyleyen Kurtoğlu, kendisiyle kült olmuş eserlerinden "Gece Olunca" şarkısında düet yapmak istediğini kameralar aracılığı ile duyurdu. "Ben 'Gece Olunca'yı okuyacağım, Sefo da rap yapsa muhteşem olur" şeklinde konuşan usta müzisyen, diğer eserlerinden birinde de rap düetine olumlu baktığını söyledi.


COŞKULU KUTLAMA!
Türkiye'nin önde gelen turizm acentelerinden biri personeline İstanbul'da bir mekanda yeni yıl eğlencesi düzenledi. Gecede Yılmaz Taner sahne alırken sonrasında ünlü Dj Mert Aydın'la eğlence coşkulu şekilde devam etti. Taner ve Aydın yeni yıla Antalya'da çalışarak sahnede gireceklerini söyledi.


RENKLİ PARTİ!
Ünlü isimler, Mayson Lounge'un düzenlediği yapılan yeni yıl partisine katıldı. Davette; Tuğba Ekinci, Esra Sönmezer, Adem Kılıçcı ve Barış Murat Yağcı gibi isimler yer aldı. Ünlü simalar bir araya gelerek 2024 yeni yıl partisini coşku ile kutladı. Boğaz manzaralı restoranın eşsiz sunumlarını ve ikramlarını tadan misafirler, geç saatlere kadar yılbaşını renkli bir şekilde kutladı.


VİYANA ÇIKARMASI!
Türk rock müziğin efsane ismi Teoman ve pop dünyasının sevilen isimlerinden Hadise, bir organizasyonunda buluştu. İkili 'Live From Viyana Festiveli'nde bir araya geldi. Teoman, Hadise'yle birlikte olan konser pozlarını sosyal medya hesabından yayınlandı. Teoman, o günden kalan kareleri, "Teoman- Hadise Viyana Konseri | 23.12.2023" notuyla paylaştı. İkiliye binlerce beğeni yorum geldi.



KOCAM DA KOCAM!
Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı'dan yılbaşı pozu geldi. Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını kızına veren sosyetik güzel, yılbaşında ailesiyle evde buluştu. Nazlı Sabancı, 408 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından eşi Hacı Sabancı ile yılbaşı ağacının önünde çekilen karelerini paylaştı. Gönderisine "Kocamla" yazarak kalp emojisi ekleyen sosyetik güzele, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.


DURU GÜZEL!
Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla beğeni toplayan Sinem Kobal, bu kez de Cem Talu'nun objektifine birbirinden güzel pozlar verdi. İki çocuk annesi Kobal, elinde bir bardakla verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Binlerce beğeni alan güzel oyuncu, fiziğiyle herkesi hayran bıraktı. Bazı kullanıcılar, "Kim der iki çocuk annesi" ve "Duru güzellik" gibi yorumlar yaptı.



IŞIK SAÇTI!
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Evcen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Zürih pozlarını paylaşmıştı. Duru güzelliğiyle büyüleyen Evcen'in Zürih pozları hayran bırakmıştı. Güzel oyuncu şimdi de ışıltılı minisi ile "Yeni yıla hazır mıyız?" mesajı verdi.



HERKESİ BÜYÜLEDİ!
Harper's Bazaar dergisinin dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini bulmuştu. Gecede Tuba Büyüküstün 'Yılın oyuncusu' ödülünü almıştı. Büyüküstün aynı derginin Ocak sayısına kapak oldu. Dergiye, birbirinden seksi pozlar veren Büyüküstün, hayranlarından tam not aldı.




ZAMLI TARİFE!
Burcu Esmersoy, 2024'e ücret tarifesini güncelleyerek giriyor. Esmersoy, 4 milyon 300 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'ın hikaye kısmında bir paylaşımından en az 65 bin TL alacak. Ünlü sunucu, organizasyonlarda yapacağı sunuculuk ve moderatörlükten ise yeni yılda 25 bin dolar, yani yaklaşık 725 bin TL kazanacak.



ÖNCE MARKA!
Kibariye, önceki akşam Ataşehir'deki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. 2 market arabası dolduran Kibariye, yılbaşı alışverişini yaptı ve daha sonra oradan ayrıldı. Şarkıcı, ürünleri alırken fiyata göre değil, markalarına göre aldı. (Doğan SAVAŞ)




ACELESİ VAR!
Aytaç Şaşmaz, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışverişe geldiğini söyleyen oyuncu, "Aileme biraz alışveriş yaptım. Ama çok acelem var" ifadelerini kullandı. Şaşmaz, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

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