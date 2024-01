Cengiz Kurtoğlu’dan Sefo’ya düet daveti!

HERKESİ BÜYÜLEDİ!

Harper's Bazaar dergisinin dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini bulmuştu. Gecede Tuba Büyüküstün 'Yılın oyuncusu' ödülünü almıştı. Büyüküstün aynı derginin Ocak sayısına kapak oldu. Dergiye, birbirinden seksi pozlar veren Büyüküstün, hayranlarından tam not aldı.