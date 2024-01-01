Cengiz Kurtoğlu’dan Sefo’ya düet daveti!

Cengiz Kurtoğlu geçtiğimiz gün İstanbul Sancaktepe'de sahneye çıktı. Sahne performansı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, Sefo ile geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte tanıştıklarını ve kendisiyle sohbet ettiklerini söyledi. Sefo'yu müzikal anlamda da çok beğendiğini söyleyen Kurtoğlu, kendisiyle kült olmuş eserlerinden "Gece Olunca" şarkısında düet yapmak istediğini kameralar aracılığı ile duyurdu. "Ben 'Gece Olunca'yı okuyacağım, Sefo da rap yapsa muhteşem olur" şeklinde konuşan usta müzisyen, diğer eserlerinden birinde de rap düetine olumlu baktığını söyledi.
COŞKULU KUTLAMA!
Türkiye'nin önde gelen turizm acentelerinden biri personeline İstanbul'da bir mekanda yeni yıl eğlencesi düzenledi. Gecede Yılmaz Taner sahne alırken sonrasında ünlü Dj Mert Aydın'la eğlence coşkulu şekilde devam etti. Taner ve Aydın yeni yıla Antalya'da çalışarak sahnede gireceklerini söyledi.
RENKLİ PARTİ!
Ünlü isimler, Mayson Lounge'un düzenlediği yapılan yeni yıl partisine katıldı. Davette; Tuğba Ekinci, Esra Sönmezer, Adem Kılıçcı ve Barış Murat Yağcı gibi isimler yer aldı. Ünlü simalar bir araya gelerek 2024 yeni yıl partisini coşku ile kutladı. Boğaz manzaralı restoranın eşsiz sunumlarını ve ikramlarını tadan misafirler, geç saatlere kadar yılbaşını renkli bir şekilde kutladı.