Cengiz Kurtoğlu’dan Sefo’ya düet daveti!



VİYANA ÇIKARMASI!

Türk rock müziğin efsane ismi Teoman ve pop dünyasının sevilen isimlerinden Hadise, bir organizasyonunda buluştu. İkili 'Live From Viyana Festiveli'nde bir araya geldi. Teoman, Hadise'yle birlikte olan konser pozlarını sosyal medya hesabından yayınlandı. Teoman, o günden kalan kareleri, "Teoman- Hadise Viyana Konseri | 23.12.2023" notuyla paylaştı. İkiliye binlerce beğeni yorum geldi.





KOCAM DA KOCAM!

Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı'dan yılbaşı pozu geldi. Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını kızına veren sosyetik güzel, yılbaşında ailesiyle evde buluştu. Nazlı Sabancı, 408 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından eşi Hacı Sabancı ile yılbaşı ağacının önünde çekilen karelerini paylaştı. Gönderisine "Kocamla" yazarak kalp emojisi ekleyen sosyetik güzele, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



DURU GÜZEL!

Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla beğeni toplayan Sinem Kobal, bu kez de Cem Talu'nun objektifine birbirinden güzel pozlar verdi. İki çocuk annesi Kobal, elinde bir bardakla verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Binlerce beğeni alan güzel oyuncu, fiziğiyle herkesi hayran bıraktı. Bazı kullanıcılar, "Kim der iki çocuk annesi" ve "Duru güzellik" gibi yorumlar yaptı.





IŞIK SAÇTI!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Evcen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Zürih pozlarını paylaşmıştı. Duru güzelliğiyle büyüleyen Evcen'in Zürih pozları hayran bırakmıştı. Güzel oyuncu şimdi de ışıltılı minisi ile "Yeni yıla hazır mıyız?" mesajı verdi.