Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen açıklama: "Ayağımı kaybetme riskim var"

Bakım sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Kendimi çok ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım da davet edince geldim. Burası bana ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli... Çirkin erkek yoktur, bakı ms ız erkek vardır" diyerek güldürdü.

"3 ATAK GEÇİRDİM"

Sağlık durumuyla ilgili bilgiler de veren Ortaç, "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Maalesef bu hastalığın tedavisi yok... 3 atak geçirdim, 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" dedi. Hayatında kimse olmadığını da söyleyen sanatçı, "Ben çok geç kaldım, özellikle de çocuk için... Çocuğum olmasını çok isterdim" ifadelerini kullandı.