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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen açıklama: "Ayağımı kaybetme riskim var"

Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, Kozyatağı'ndaki bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptırırken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumuyla ilgili de bilgiler verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan sevenlerini üzen açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var

Şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün Kozyatağı'ndaki bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptırdı.

Bakım sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Kendimi çok ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım da davet edince geldim. Burası bana ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli... Çirkin erkek yoktur, bakımsız erkek vardır" diyerek güldürdü.

"3 ATAK GEÇİRDİM"
Sağlık durumuyla ilgili bilgiler de veren Ortaç, "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Maalesef bu hastalığın tedavisi yok... 3 atak geçirdim, 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" dedi. Hayatında kimse olmadığını da söyleyen sanatçı, "Ben çok geç kaldım, özellikle de çocuk için... Çocuğum olmasını çok isterdim" ifadelerini kullandı.



ÜNLÜ SANATÇI SEVENLERİNİ ÜZDÜ!
Ayaklarına bakım yaptıran ünlü sanatçı, bütün erkekleri bakıma davet etti.

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