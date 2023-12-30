SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

ATVnin sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ekranlarda!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Eren ailesinin kayıp paralarını aradığı bölümde neler olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
ATVnin sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ekranlarda!

"Kardeşlerim"in dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır.

Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır.

Nebahat'in, Akif'le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur. Yeni bir iş bulan Asiye'nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar.

BEKLENMEYEN KİŞİ!
Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman'ı, açmaza sokacak bir hamle yapar. Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Değirmenin suyu nereden geliyor? İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı!
’Bazı aksaklıklar’ iptali | TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak açıklama! Başkan Dursun Özbek sadece takvim.com.tr’ye konuştu
MEMURA ENFLASYON FARKI | Anketten zam oranı yüzde 49.63 çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Meslek meslek zamlı memur maaşı!
SON DAKİKA