ATVnin sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ekranlarda!

BEKLENMEYEN KİŞİ!

Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman'ı, açmaza sokacak bir hamle yapar. Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.

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