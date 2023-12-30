İstanbul’da bir mekanda sahne alan İbrahim Tatlıses renkli repertuarıyla coşkuyu doruklara çıkardı

TARZ KADIN! Yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle kendine hayran bırakan 44 yaşındaki başarılı oyuncu Mine Tugay , ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme geliyor. Tugay, en son yeni yıl tarzıyla gündeme geldi. Yılbaşına özel kırmızı renkte mini ve parlak bir elbise tercih eden güzel oyuncu, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Tugay'ın yayınladığı kareye takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Tugay hayranlarından; "Süper güzellik", "Günler geçtikçe güzelleşiyorsun" gibi yorumlar geldi.

TRENDLERE AYAK UYDURUYOR! Gülben Ergen önceki akşam Şişli'de düzenlenen özel bir gecede sevenleriyle buluştu. Eski ve yeni tüm hitlerini seslendiren Ergen, Gülşah Saraçoğlu tasarımı kıyafetiyle seyirciden tam puan aldı. Ergen bembeyaz elbisesiyle kuğuya benzetildi. Seyircisiyle sohbet eden Ergen, yeni neslin peşinde olduğu trendleri oğulları Ares, Atlas ve Güney sayesinde takip ettiğini, onların tavsiyesiyle dizi izlediğini söyledi.





KOÇUM BENİM!

Farklı tarzıyla müzik piyasasına renk katan Oğuzhan Koç, 2023 yılında adından en çok bahsedilen isimlerin başında geldi. Sinema filmi, reklam filmleri ve arka arkaya çıkardığı şarkılarla müzik listelerinde ilk sırada yer alırken verdiği 56 konserde 2 milyon 780 binden fazla seyirciye ulaştı. 2024 konser takvimi şimdiden dolan Koç dinleyicilerine tatlı sürprizler hazırladığını söyledi.



19 OCAK'TA VİZYONDA

Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta" filmi 19 Ocak 2024'te vizyona girecek. 'Afacanlar Kampta' filminde "kötü adam Armando" karakteriyle afacanların macerasına heyecan katan başrol oyuncularından Bülent Polat, "Filmde oynamayı ben de çok istedim. Çünkü çocuklardan öğreneceğiniz çok şey oluyor. Dolayısı ile harika bir deneyim oldu" dedi.



AŞK ŞARKILARININ PRENSİ GERİ DÖNDÜ!

Aşk şarkılarıyla müziğe damgasını vuran İbrahim Aktolon, 2024'ü yeni single'ı "Son Kadeh" ile karşılıyor. Sanatçı, söz ve müziği de kendisine ait çalışma için "Sevip de kıymet göremeyenlerin şarkısı" diyor.