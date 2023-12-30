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İstanbul'da bir mekanda sahne alan İbrahim Tatlıses renkli repertuarıyla coşkuyu doruklara çıkardı

Hareketli türkülerle yerinde duramayan dinleyiciler, halay çekerek dakikalarca dans etti. İşte sizler için derlediğimiz 30 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
İstanbul’da bir mekanda sahne alan İbrahim Tatlıses renkli repertuarıyla coşkuyu doruklara çıkardı

İbrahim Tatlıses önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Tatlıses'in sahne aldığı gecede eski gazino günleri müzikseverlere yeniden yaşatıldı.

Tatlıses sevenlerinin akın ettiği geceye, Türk hayranlarının yanı sıra İran'dan gelen sevenlerinin de ilgisi büyüktü. Renkli repertuarıyla coşkuyu doruklara çıkaran imparator, sahne şovu ve klasikleriyle herkesi mest etti.

MESAFELİ AŞK!
Esra Ruşan, kendisi gibi oyuncu Fırat Kaymak ile Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine yansıdı. Ruşan, kendisinden küçük sevgilisiyle bir süre mağazaları turladı. Kaymak, bir ara sevgilisinin elinden tutmak istedi ama Ruşan'ın hemen elini çekerek mesafeli davranması dikkat çekti. Güzel oyuncunun tanınmamak için şapka ve gözlük takması da bir başka detaydı. İkilinin birlikteliklerinin yeni başladığı öğrenildi.



AVŞAR'IN HEDİYE TELAŞI
Yeni yıla günler kala sevdiklerine yeni yıl hediyesi alma telaşına Hülya Avşar da dahil oldu. Geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülenen ve yeni yıl için sevdiklerine hediye almaya geldiğini söyleyen Avşar, "Artık 2023'ü geride bırakıyoruz. Yeni yılda yine sevdiklerimle birlikte sahnede olacağım. Her yıl olduğu gibi hediye alma telaşım devam ediyor. Yılbaşında beni en çok mutlu eden sahnede yeni seneyi sevdiklerimle karşılamak oluyor" dedi.

TARZ KADIN!
Yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle kendine hayran bırakan 44 yaşındaki başarılı oyuncu Mine Tugay, ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme geliyor. Tugay, en son yeni yıl tarzıyla gündeme geldi.

Yılbaşına özel kırmızı renkte mini ve parlak bir elbise tercih eden güzel oyuncu, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Tugay'ın yayınladığı kareye takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Tugay hayranlarından; "Süper güzellik", "Günler geçtikçe güzelleşiyorsun" gibi yorumlar geldi.



TRENDLERE AYAK UYDURUYOR!
Gülben Ergen önceki akşam Şişli'de düzenlenen özel bir gecede sevenleriyle buluştu. Eski ve yeni tüm hitlerini seslendiren Ergen, Gülşah Saraçoğlu tasarımı kıyafetiyle seyirciden tam puan aldı. Ergen bembeyaz elbisesiyle kuğuya benzetildi. Seyircisiyle sohbet eden Ergen, yeni neslin peşinde olduğu trendleri oğulları Ares, Atlas ve Güney sayesinde takip ettiğini, onların tavsiyesiyle dizi izlediğini söyledi.



KOÇUM BENİM!
Farklı tarzıyla müzik piyasasına renk katan Oğuzhan Koç, 2023 yılında adından en çok bahsedilen isimlerin başında geldi. Sinema filmi, reklam filmleri ve arka arkaya çıkardığı şarkılarla müzik listelerinde ilk sırada yer alırken verdiği 56 konserde 2 milyon 780 binden fazla seyirciye ulaştı. 2024 konser takvimi şimdiden dolan Koç dinleyicilerine tatlı sürprizler hazırladığını söyledi.

19 OCAK'TA VİZYONDA
Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta" filmi 19 Ocak 2024'te vizyona girecek. 'Afacanlar Kampta' filminde "kötü adam Armando" karakteriyle afacanların macerasına heyecan katan başrol oyuncularından Bülent Polat, "Filmde oynamayı ben de çok istedim. Çünkü çocuklardan öğreneceğiniz çok şey oluyor. Dolayısı ile harika bir deneyim oldu" dedi.

AŞK ŞARKILARININ PRENSİ GERİ DÖNDÜ!
Aşk şarkılarıyla müziğe damgasını vuran İbrahim Aktolon, 2024'ü yeni single'ı "Son Kadeh" ile karşılıyor. Sanatçı, söz ve müziği de kendisine ait çalışma için "Sevip de kıymet göremeyenlerin şarkısı" diyor.

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