Magazin basınında parmakla gösterilen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 80 milyonluk anlaşma imzaladı!

ATV ekranlarında yayınlanan "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve oyuncu eşi Fahriye Evcen, dizi ve filmlerin yanı sıra yaptıkları reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
ATV ekranlarında yayınlanan "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve oyuncu eşi Fahriye Evcen, dizi ve filmlerin yanı sıra yaptıkları reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Birçok ünlü markayı peşinden koşturan Evcen ve Övçivit, bu anlaşmalarla da hatrı sayılır bir para kazanıyor. Hem sosyal medyada hem de reklam filmlerinde boy gösteren ünlü çift, şimdi de bir mobilya markasının yüzü oldu.
2024 KAZANDIRMAYA BAŞLADI!
Ünlü bir mobilya markasıyla el sıkışan Evcen ve Özçivit, yüklü bir miktar parayı da cebine koyacak. Umut Ünver'in haberine göre; İki yıllık bir anlaşma yapan ikili, 80 milyon TL kazanacak.
Hem aile yaşantıları hem de mutlu birliktelikleriyle magazin basınında parmakla gösterilen ikili, böylelikle 2024 yılının ilk imzasını da atmış oldu.