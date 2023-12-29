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Panik gecesi! Derin Talu, gecelerde gizemli bir beyefendi ile fena yakalandı

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, gecelerde gizemli bir beyefendi ile boy gösterdi. Kameraları görünce kaçacak yer arayan ikili, panikle içeri saklandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 07:12
Panik gecesi! Derin Talu, gecelerde gizemli bir beyefendi ile fena yakalandı

Eğlence hayatına düşkünlüğü ile bilinen Defne Samyelinin küçük kızı Derin Talu, önceki gece gizemli erkek arkadaşı ile Bebek'te bir mekanın önünde objektiflere yansıdı.




Samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, flaşların patlaması ile kısa süreli şok yaşadı.

Bir anda panikleyen ikili, mekanın içine kaçtı. Eğlenceye kaldıkları yerden devam eden Talu'nun, yeni erkek arkadaşının kim olduğu ise merak konusu oldu.

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