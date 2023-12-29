Panik gecesi! Derin Talu, gecelerde gizemli bir beyefendi ile fena yakalandı

Eğlence hayatına düşkünlüğü ile bilinen Defne Samyeli nin küçük kızı Derin Talu , önceki gece gizemli erkek arkadaşı ile Bebek'te bir mekanın önünde objektiflere yansıdı.

Samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, flaşların patlaması ile kısa süreli şok yaşadı.

Bir anda panikleyen ikili, mekanın içine kaçtı. Eğlenceye kaldıkları yerden devam eden Talu'nun, yeni erkek arkadaşının kim olduğu ise merak konusu oldu.