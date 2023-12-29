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Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 4 Türk güzelde var...

Her yıl sonunda dünyanın en güzel kadın yüzlerini açıklayan TC Candler, 2023 yılının listesini paylaştı. Listede Türkiye’den 4 isim yer alırken, Türk güzellerin sıralaması oldukça dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 07:01
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 4 Türk güzelde var...

Dünyanın en güzel kadınları listesi yayınlandı. 1990 yılından beri hazırlanan 'Yılın En Güzel 100 Kadını' listesinde, güzeller birbiriyle yarıştı. TC Candler'in kullanıcı oyları ile hazırladığı listede yakından tanığımız dört Türk güzel de kendine yer buldu.




Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi. Uzun yıllar Mert Yazıcıoğlu ile sürdürdüğü ilişkiyi sonlandırarak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile kısa süreli bir ilişki yaşayan güzel oyuncu, son olarak Demir ile ayrıldığını duyurarak hayranlarını üzmüştü.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI!

ATV ekranlarının sevilen dizisi "Safir"de oynayan ve hayranlarının büyük beğenisini kazanan Özge Yağız, 2023 yılının en güzel yüzleri listesinde 78. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan listede Türkiye'nin en beğenilen kadını olan Sıla Türkoğlu, bu yıl da 69. sırada yer alarak üst üste 2 yıl boyunca listede kalma başarısı gösterdi.



ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisiyle Türkiye'nin gündemine oturan Su Burcu Yazgı Coşkun, 18 yaşında olmasına rağmen tüm Türk rakiplerini geride bırakarak listede en üst sırada yer aldı. Coşkun, 2023 listesinde 42. sıradan girdi.

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