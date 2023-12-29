Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 4 Türk güzelde var...

Dünyanın en güzel kadınları listesi yayınlandı. 1990 yılından beri hazırlanan 'Yılın En Güzel 100 Kadını' listesinde, güzeller birbiriyle yarıştı. TC Candler'in kullanıcı oyları ile hazırladığı listede yakından tanığımız dört Türk güzel de kendine yer buldu.







Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi. Uzun yıllar Mert Yazıcıoğlu ile sürdürdüğü ilişkiyi sonlandırarak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile kısa süreli bir ilişki yaşayan güzel oyuncu, son olarak Demir ile ayrıldığını duyurarak hayranlarını üzmüştü.