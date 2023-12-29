Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 4 Türk güzelde var...

Dünyanın en güzel kadınları listesi yayınlandı. 1990 yılından beri hazırlanan 'Yılın En Güzel 100 Kadını' listesinde, güzeller birbiriyle yarıştı. TC Candler'in kullanıcı oyları ile hazırladığı listede yakından tanığımız dört Türk güzel de kendine yer buldu.
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi. Uzun yıllar Mert Yazıcıoğlu ile sürdürdüğü ilişkiyi sonlandırarak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile kısa süreli bir ilişki yaşayan güzel oyuncu, son olarak Demir ile ayrıldığını duyurarak hayranlarını üzmüştü.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI!
ATV ekranlarının sevilen dizisi "Safir"de oynayan ve hayranlarının büyük beğenisini kazanan Özge Yağız, 2023 yılının en güzel yüzleri listesinde 78. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan listede Türkiye'nin en beğenilen kadını olan Sıla Türkoğlu, bu yıl da 69. sırada yer alarak üst üste 2 yıl boyunca listede kalma başarısı gösterdi.