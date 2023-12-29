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Eda Taşpınar, Norveç yolcusu! Gizemli sevgilisiyle aşk tatiline gidiyor

Eda Taşpınar, önceki gün yeni sevgilisiyle Bebek'teydi. Yılbaşında sevgilisiyle Norveç'te kayak yapacağını belirten sosyetik güzel, sık sık Yunanistan'a gitmesiyle ilgili olarak da, ''Uzun süre Bodrum ve Alaçatı'da tatil yaptım. Değişiklik olsun diye iki yıldır Mikanos'u tercih ediyorum'' ifadelerini kullandı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Eda Taşpınar, Norveç yolcusu! Gizemli sevgilisiyle aşk tatiline gidiyor

Aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, önceki gün yeni sevgilisiyle Bebek'teydi. Bir önceki erkek arkadaşı gibi bu sevgilisi de Yunan asıllı olan Taşpınar, gizemli kişinin adını paylaşmaktan da kaçındı.



Köpeklerini gezintiye çıkardıklarını ifade eden Taşpınar, ''Moka, bizim köpeğimiz. Ona yılbaşı hediyesi olarak kazak aldım'' dedi. Erkek arkadaşının kameralardan hoşlanmadığını da ifade eden sosyetik ikoncan, sevgilisi hakkında ser verip sır vermedi.

"HİÇBİR YATIRIMIM YOK"
Yılbaşında sevgilisiyle Norveç'te kayak yapacağını belirten sosyetik güzel, sık sık Yunanistan'a gitmesiyle ilgili olarak da, ''Uzun süre Bodrum ve Alaçatı'da tatil yaptım. Değişiklik olsun diye iki yıldır Mikanos'u tercih ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Mikanos'a yatırım yaptığı haberlere de son noktayı koyan Taşpınar, ''O şekilde haberler çıktı ama benim Mikanos'a hiçbir yatırımım yok'' şeklinde konuştu.

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