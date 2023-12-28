Yine şaşırtmadı! Havalar soğudu: Kaan Tangöze, eski eşin hediyesini yine gardıroptan çıkardı



Ünlü solist, yedi yıldır her kış üzerinden çıkarmadığı montun, boşandığı eşi Seçkin Piriler'in hediyesi olduğu sorularını duyunca ne yapacağını şaşırdı. Tangöze, sorular karşısında buruşturduğu yüzünü yere eğerken, Kıvılcım Ural ise koluna girdiği eşi ile sorulardan kaçmak için hızlı adımlarla yürüyerek başka bir mağazaya girdi.

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