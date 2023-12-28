Aşk bacayı sardı! Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile olan aşk dedikodularını resmen doğruladı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir 'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya geçtiğimiz günlerde bir davete katılmış ve Mert Demir'in ' Ateşe Düştüm ' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

Sarıkaya, haklarında çıkan aşk haberlerine ilişkin ise yalnızca "Durun bakalım" yanıtını vermiş ve açık kapı bırakmıştı. Güzel oyuncunun bu açıklamasının ardından iddialar daha da güçlenmişti. Sarıkaya ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Demir , önceki gün Kuruçeşme'de ortaya çıktı.

"BİZE ANI OLDU"

Doğum gününü kutlayan Demir, Sarıkaya ile ilgili soruları yanıtladı. Ünlü şarkıcı, Serenay Sarıkaya ile "Ateşe Düştüm" şarkısında kendilerine bir anı kalsın diye birlikte söylediklerini dile getiren Demir, "Şarkı çok güzeldi, aktı gitti. Kendi aramızda bir şeydi ama saklayabilmek çok mümkün olmadı" dedi. Aşk soruları karşısında bir anda panikleyen Demir, bir nevi aşkı da kabullenmiş oldu.