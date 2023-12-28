Kolombiya’da dev Shakira heykeli! Shakira, ülkesinde onurlandırıldı!

Küresel çaptaki başarılarıyla ülkesinin sevilen isimlerinden biri haline gelen Shakira için memleketi Barranquilla'da dev bir bronz heykel yaptırıldı. Sanatçı Yino Marques imzası taşıyan 6.5 metre boyundaki bronz heykel, Shakira'yı bikini üstü ve uzun dökümlü bir etekle, karakteristik dans hareketlerinden birini sergilerken tasvir edildi.







Heykelin kaidesine; Shakira'nın ünlü şarkısı "Hips Don't Lie" (Kalçalar Yalan Söylemez) adlı eserine gönderme yapılarak, "Besteci bir kalp, yalan söylemeyen kalça, eşsiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses ve insanlığın iyiliği için yürüyen yalın ayaklar" yazıldı.