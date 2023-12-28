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Kolombiya’da dev Shakira heykeli! Shakira, ülkesinde onurlandırıldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın memleketi Kolombiya’da dev bir heykeli yapıldı. Latin müziğin sevilen isminin 6.5 metrelik devasa heykeli, görenleri hayrete düşürdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Kolombiya’da dev Shakira heykeli! Shakira, ülkesinde onurlandırıldı!

Küresel çaptaki başarılarıyla ülkesinin sevilen isimlerinden biri haline gelen Shakira için memleketi Barranquilla'da dev bir bronz heykel yaptırıldı. Sanatçı Yino Marques imzası taşıyan 6.5 metre boyundaki bronz heykel, Shakira'yı bikini üstü ve uzun dökümlü bir etekle, karakteristik dans hareketlerinden birini sergilerken tasvir edildi.




Heykelin kaidesine; Shakira'nın ünlü şarkısı "Hips Don't Lie" (Kalçalar Yalan Söylemez) adlı eserine gönderme yapılarak, "Besteci bir kalp, yalan söylemeyen kalça, eşsiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses ve insanlığın iyiliği için yürüyen yalın ayaklar" yazıldı.

AİLESİ DE GELDİ!
Heykelin görselini sosyal medya hesabından yayımlayan Shakira, "Bunu ailemle paylaşmak beni mutlu ediyor. Bu benim küçük kalbim için çok fazla" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Öte yandan yıldız ismin heykelini ailesi de ziyaret etti.


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