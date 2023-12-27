Yılın son bombası! Hazar Ergüçlü, Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Dj Artz’la fena aşka geldi

Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü beş yıllık ilişkilerini bir yıl önce noktalamıştı. Evlenmeleri beklenirken ayrılarak herkesi şaşırtan ünlü çiftten Ergüçlü, bir süre sonra Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Soyocak ile ilişkisi kısa süren güzel oyuncu meğerse yeni bir aşka yelken açmış... Bir dergi için verdiği pozları paylaşırken araya sevgilisiyle aşk pozunu da sıkıştıran Ergüçlü, yine herkesi şaşırtmayı başardı.