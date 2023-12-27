Yılın son bombası! Hazar Ergüçlü, Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Dj Artz’la fena aşka geldi

Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü beş yıllık ilişkilerini bir yıl önce noktalamıştı.
Evlenmeleri beklenirken ayrılarak herkesi şaşırtan ünlü çiftten Ergüçlü, bir süre sonra Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü beş yıllık ilişkilerini bir yıl önce noktalamıştı.
Evlenmeleri beklenirken ayrılarak herkesi şaşırtan ünlü çiftten Ergüçlü, bir süre sonra Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Soyocak ile ilişkisi kısa süren güzel oyuncu meğerse yeni bir aşka yelken açmış... Bir dergi için verdiği pozları paylaşırken araya sevgilisiyle aşk pozunu da sıkıştıran Ergüçlü, yine herkesi şaşırtmayı başardı.
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Sosyal medya hesabından kalp emojisi ve "Aralık" mesajı ile birlikte pozlarını paylaşan Hazar Ergüçlü, gerçek adı Efe Çelik olan sevgilisi Dj Artz'la bir fotoğrafına da yer verdi. Asansörde selfie çeken ikiliden Dj Artz'ın, oyuncu aşkının paylaşımına "Yorum gerginliği" yorumunu yazması da dikkat çekti. Ergüçlü'nün yeni aşkı bir süre önce Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamıştı.