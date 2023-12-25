Yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı İrem Derici’den evlilik itirafı: Bu saatten sonra...

İrem Derici, önceki gece Beykoz'daki özel bir gecede sahne aldı. Hadise'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bebeleri pistten alalım" paylaşımının ardından Ece Seçkin ve İrem Derici de polemiğe dahil olmuştu.
İrem Derici, önceki gece Beykoz'daki özel bir gecede sahne aldı. Hadise'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bebeleri pistten alalım" paylaşımının ardından Ece Seçkin ve İrem Derici de polemiğe dahil olmuştu.
Konuyla ilgili Derici, "Ben hayata dair İngilizce bir söz paylaştım. Ben gacılarla polemiğe giremiyorum, girmem. Kadınlardan korkuyorum. Onlarla uğraşmak çok zor" diye konuştu.
"ÇOK ZOR!"
Geçtiğimiz aylarda görüntü yönetmeni Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başlayan Derici, aşk hayatıyla ilgili de şunları söyledi:
"Daha yetişkin ilişki yaşıyorum. Ben kolay aşık oldum gibi lanse ederim ama çok aşık olmamışımdır. Evliliği de asla düşünmüyorum. Çocuk da istemiyorum. Büyük konuşuyorum ve konuşacağım. Bu saatten sonra benim için çok zor. Uğraşamam ben evlilikle."