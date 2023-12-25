Yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı İrem Derici’den evlilik itirafı: Bu saatten sonra...

"Daha yetişkin ilişki yaşıyorum. Ben kolay aşık oldum gibi lanse ederim ama çok aşık olmamışımdır. Evliliği de asla düşünmüyorum. Çocuk da istemiyorum. Büyük konuşuyorum ve konuşacağım. Bu saatten sonra benim için çok zor. Uğraşamam ben evlilikle."

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