Ünlü komedyene iş teklifi yağıyor! Ata Demirer zeytinyağı mı geliyor?





MASRAFTAN KAÇMIYOR!

Tolgahan Sayışman'ın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği Arjen dizisinin çekimleri devam ediyor. Tolgahan Sayışman, Ezgi Eyüpoğlu, Saruhan Hünel, Alican Yücesoy, Dilara Aksüyek ve Talat Bulut'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Arjen'in bir aksiyon sahnesinde iki tane milyonluk sıfır otomobil pert edilmiş. Dijital bir platformda yayınlanacak Arjen için hiçbir masraftan kaçınmayan Tolgahan Sayışman, araba takla atma sahnesinde iki tane sıfır otomobili takla attırmış ve arabalar hurdaya ayrılmış.

HOLLYWOOD STANDARTLARINDA!

Ayrıca bir sahnesinde de bir villa patlatıp havaya uçurmuşlar. Ve hiçbiri bilgisayar değil gerçek çekimlermiş. Şubat veya Mart aylarında yayınlanacak olan Arjen'i Hollywood standartların da çekilen sahnelerini duydukça bu diziyi çok merak eder oldum.

İŞTE GERÇEK SOSYETE

Son yıllarda zengin olan herkes "sosyetik" diye anılır oldu. Sosyal medyadan parayı bulan bir kesim 'ben artık sosyeteyim' diye davet davet gezdiğini de gördü bu gözler. Yani sosyal medya ünlüsüne biz sadece influencer diyebiliriz. Neyse geçtiğimiz gün Akmerkez'in 30. yılı için verilen davet ise bize kim sosyete kim değil bir kez daha hatırlattı. Davete Cem Hakko'dan Cem Boyner-Ümit Boyner'e, Aylin-Özcan Tahincioğlu'ndan Ender-Tansa Mermerci'ye, Elif Dürüst'ten Şirin Yalçın'a, Murat Özyeğin'den Nevbahar- Ali Koç'a kadar birçok "sosyetik" katıldı. Raif Dinçkök, cemiyet hayatından tüm dostlarını tek tek kapıda karşılayarak centilmenliğin adeta kitabını yazdı. Tüm şıklığıyla dikkat çeken Alize Dinçkök, dostlarıyla tek tek sohbet etti. İşin özeti; Dinçkökler, imza attıkları bu davetle cemiyet hayatına adeta gövde gösterisi yaptırarak "sosyetenin" kalitesini bir kez daha ilan etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN