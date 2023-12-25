Eşi ve çocuğuyla Boston’a giden ünlü oyuncu Aslı Enver’e Salih Bademci’den ilginç tavsiye!

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti 12 Kasım 2022'de sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girmişti. Evlilik haberinin ardından Enver'in anlaşmış olduğu projeleri iptal olduğu iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı.

Çünkü güzel oyuncunun hamile olduğu söyleniyordu. Enver, daha sonrasında hamile olduğu haberlerini doğrulamış ve 4 Temmuz'da da güzel kızı Elay'ı kucağına almıştı.