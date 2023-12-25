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Eşi ve çocuğuyla Boston'a giden ünlü oyuncu Aslı Enver'e Salih Bademci'den ilginç tavsiye!

Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile Boston’a gitti. Tatil pozlarını yayınlayan Enver’e, Salih Bademci’den ilginç bir tavsiye geldi. Bademci, "Göbek bağını Harvard'a göm" derken, Enver ise, “Ön kayıt tamam” cevabı verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Eşi ve çocuğuyla Boston’a giden ünlü oyuncu Aslı Enver’e Salih Bademci’den ilginç tavsiye!

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti 12 Kasım 2022'de sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girmişti. Evlilik haberinin ardından Enver'in anlaşmış olduğu projeleri iptal olduğu iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı.

Çünkü güzel oyuncunun hamile olduğu söyleniyordu. Enver, daha sonrasında hamile olduğu haberlerini doğrulamış ve 4 Temmuz'da da güzel kızı Elay'ı kucağına almıştı.

"HARVARD'A GÖM" TAVSİYESİ!
Yüzünü göstermese de her fırsatta Elay'ın fotoğrafını paylaşan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde eşi Berkin Gökbudak ve kızıyla Boston'a tatile gitti. Enver bu sefer de kızı ile birlikte Boston'dan pozlarını paylaştı.

Minik Elay kucağında gezerken, 'Jetlag amatörler içindir' açıklamasıyla pozlarını yayınladı. Binlerce beğeni ve yorum alan Enver'e, arkadaşı Salih Bademci'den geldi. Bademci, Aslı Enver'e kızı Elay'ın göbek bağını Harvard'a gömmesini tavsiye etti. Enver de, "Ön kayıt tamam" şeklinde cevap verince ortaya samimi görüntüler çıktı.

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