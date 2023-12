Soğuk hava engel olamadı! Ajda Pekkan, yeşil kıyafetiyle göz doldurdu

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte önceki akşam Ankara Ato Congresium'da sahne aldı. Bu yıl düzenlenen her konserinde olduğu gibi Sold Out konser serisine devam eden Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafet ile çıkan Süperstar, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi.



Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Süperstar, muhteşem yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Pekkan, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim" dedi.