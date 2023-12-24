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Soğuk hava engel olamadı! Ajda Pekkan, yeşil kıyafetiyle göz doldurdu

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Ankara'da sahne aldı. Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafet ile çıkan Süperstar, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:01
Soğuk hava engel olamadı! Ajda Pekkan, yeşil kıyafetiyle göz doldurdu

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte önceki akşam Ankara Ato Congresium'da sahne aldı. Bu yıl düzenlenen her konserinde olduğu gibi Sold Out konser serisine devam eden Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafet ile çıkan Süperstar, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi.


Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Süperstar, muhteşem yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Pekkan, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim" dedi.


ÇOCUKLAR BEKLİYOR
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta hızlıca arabaya binen Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, "İyi yıllar, çocuklar bekliyor" demekle yetindi. Ardından çift, evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)


SOSYETİK DAVET
Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Emre Üregen ve Çiğdem Üregen çiftinin önceki akşam verdiği davete katıldı. Davete katılan ünlü isimler, keman dinletisi ve ikramlar eşliğinde sohbet ederek, keyifli atmosferde yeni yıl heyecanını yaşadı. Sosyetik Dilek Birgen, Serap Sarı ve modacı Uğurkan Erez davete katılanlar arasındaydı.



HANDE YENER ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜM
Şarkıcı Cansel Ayanoğlu, şarkısı 'Şahane'ye klip çekti. Hadise, Demet Akalın, Hande Yener'in şarkılarını çok seven şarkıcı, "Herkese hitap eden Türkçe pop bir şarkı yaptım. Bu isimlerin tarzını çok seviyorum bu isimlerle kendimi keşfedip şarkı söylemeye başladım" dedi.


YAZILDIĞI KADAR KAZANMIYORUZ
Şarkıcı Ekin Uzunlar, önceki gece Yeni Gazino'da sahne aldı. Ekin Uzunlar, "Evet, biz sahnelerimiz karşılığında Allah'a şükürler olsun güzel paralar kazanıyoruz bunu yalanlayamam. Ama söylenenler kadar da çok değil. Parayı da güzel yiyorum ben. Çok yatırım falan meraklısı değilimdir. Evlerimiz var şükürler olsun ki" dedi.



İYİ BİR YIL OLSUN
Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti geçtiğimiz gün yakın dostlarına yeni yıl hediyesi almak için gittikleri alışveriş merkezinde görüntülendiler. 2024'ün iyi bir yıl olmasını dileyen çift, "Bugün yakın arkadaşlarımız ve ailelerimiz için hediye alışverişine geldik. Yeni yılı şehir dışında karşılayacağız umarım hepimiz için iyi bir yıl olur" diyerek AVM'de mağazaları gezmeye devam ettiler.


İDDİALI GELİYOR
Şarkıcı Anıl Alan, 2024 yılına iddialı bir giriş yapacağını söyledi. Yeni şarkısını önümüzdeki günlerde dinleyicisiyle buluşturacak olan Alan, ilkbahar şenlikleri için de şimdiden anlaşmalarını yaptığını ve çalışmalara da başladığını duyurdu. Bu süreçte kendisine desteğini esirgemeyen yakın dostu Doğan Saydan'a teşekkür eden Alan, "2024 benim yılım olacak" dedi.


TİYATRO ZAMANI
Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından olan Burcu Biricik, geçtiğimiz gün eşi Emre Yetkin ile birlikte bir Avm'de objektiflere yansıdı. AVM kısmında kısa bir alışveriş turunun ardından 'Aile Yalanları' adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne gelen çift, neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.



YILBAŞINDA ATİNA'DA
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Burcu Şendir, geçtiğimiz gün Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akşam yemeği yiyip keyifli vakit geçiren Burcu Şendir, her zaman olduğu gibi şıklığı ve zarafeti ile göz kamaştırdı. Yılbaşı tatilini 'Atina'da geçireceğini belirten sosyetik güzel, "herkese mutlu yıllar" dileyerek AVM'den ayrıldı.



SARIKAMIŞ'TA KRİSTAL KAR KEYFİ!
Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine ve sadece Alplerde bulunan kristal kar kalitesine sahip Kars Sarıkamış'ta hizmet veren Duja Chalet, 21 Aralık 2023 tarihinde kış sezonunu açtı. Yılbaşı için muhteşem bir program hazırlayan Duja Chalet, yılbaşına özel programı ve repertuarı ile 30 Aralık'da DJ David Şaboy ve yılbaşı gecesi de Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Sinan Güleryüz'ü misafirleri ile buluşturacak.


ZOR GÜNLER KAPIDA
Dizinin bu haftaki bölümünde, Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar. Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu. Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir.

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