Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasındaki davada karar belli oldu! Şahinkaya, “Dava bitmedi” mesajı verdi

Nilperi Şahinkaya, Adana'da bir otelde Burak Deniz'in kendisine küfür ederek saldırdığını ileri sürmüş ve yakışıklı oyuncuyu dava etmişti. Deniz, darp ve hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz gün beraat etmişti. Şahinkaya ise bu işin peşini bırakmayacağını defalarda kez dile getirmişti.
Şahinkaya, önceki gün Çağla Şıkel'in sevgilisi avukat Nail Gönenli ve sevgilisi Emre Yusufi ile dava detaylarını konuşmak için Emirgan'da bir araya geldi. Deniz'in beraat etmesiyle ilgili konuşan Gönenli, "Hem toplantı yaptık hem de arkadaşça gündemi değerlendirdik. Davayla ilgili biten bir şey yok, süreç devam ediyor. Bir duruşmamız daha olacak. İtirazımızı yaptık. Dediğim gibi yargılama daha bitmedi" dedi.
SEVGİLİSİNE ASILMIŞLARDI!
Katıldığı YouTube programında aynı masada oturduğu bir kişinin sevgilisine asılmasına sinirlendiğini açıklayan Şahinkaya, konuyla ilgili şunlardı söyledi: "Herkeste olduğu kadar kıskançlık oldu. Tabii ki herkes çok kızar. Sizin önünüzde erkek arkadaşınızla flört etseler kızarsınız. Erkek arkadaşım doğru yerde durur. Dört yılda bu durum sadece bir kere denk geldi. Artık zaten herkes neyin ne olduğunu biliyor."