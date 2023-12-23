Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasındaki davada karar belli oldu! Şahinkaya, “Dava bitmedi” mesajı verdi

Nilperi Şahinkaya, Adana'da bir otelde Burak Deniz'in kendisine küfür ederek saldırdığını ileri sürmüş ve yakışıklı oyuncuyu dava etmişti. Deniz, darp ve hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz gün beraat etmişti. Şahinkaya ise bu işin peşini bırakmayacağını defalarda kez dile getirmişti.

Şahinkaya, önceki gün Çağla Şıkel'in sevgilisi avukat Nail Gönenli ve sevgilisi Emre Yusufi ile dava detaylarını konuşmak için Emirgan'da bir araya geldi. Deniz'in beraat etmesiyle ilgili konuşan Gönenli, "Hem toplantı yaptık hem de arkadaşça gündemi değerlendirdik. Davayla ilgili biten bir şey yok, süreç devam ediyor. Bir duruşmamız daha olacak. İtirazımızı yaptık. Dediğim gibi yargılama daha bitmedi" dedi.