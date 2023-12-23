Engin Altan Düzyatan’nın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı!

Engin Altan Düzyatan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı dünya yıldızlarıyla izleyen oyuncu, "Herkes gibi biz de davetliydik. İki gün keyifli vakit geçirdik. Motor sporlarını sevdiğim için daha keyifli oldu" dedi.

EŞİNİ UNUTMADI!

Geçtiğimiz günlerde eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü Instagram'dan romantik mesajla kutlayan oyuncu, "Birlikte kutladığımız 10. yılımızdı. Çok özeldi ve keyifliydi. Abu Dabi'de kutladık.