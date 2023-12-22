Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey’in Yakup Bey’e divanda rest çekmesi bölüme damga vurdu

İŞTE YENİ BERGÜZAR
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Kısa süre önce sarışın olan Korel, şimdi de saçlarını kestirdi. Yeni halini "Yine yaptım" notuyla paylaşan ünlü oyuncuya, hayranları beğeni yağdırdı. 20 kilo veren oyuncu fit görüntüsüyle de dikkat çekti.
TAZE AŞIKLAR
ATV'nin rekortmen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yakışıklı oyuncusu Erdem Şanlı önceki gece katıldığı davette sürpriz yaptı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Deniz Işın ile kameralar karşısına çıktı. Çiçeği burnunda ikili parti boyunca el ele ve samimi görüntü verdi. Gardırop Magazin'in düzenlediği yeni yıl partisi, önceki akşam İstinye Fenz'de İlgi Gövsa'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Partide sinema, televizyon, tiyatro ve moda dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Davetliler, şıklıklarıyla göz kamaştırırken etkinlikte adeta tarzlar konuştu. Doğan SAVAŞ
SAVAŞSIZ BİR DÜNYA
Koray Avcı, geçtiğimiz gün İstanbul sahnesinde hayranlarının karşısına çıktı. 'Adaletin Bu Mu?' şarkısı ile konser açılışını yapan Koray Avcı, sahnesiyle büyük beğeni topladı. Albümde yer alan şarkıların yanı sıra Neşet Ertaş, Sezen Aksu, gibi birçok usta sanatçının eserlerini seslendirerek onlara da selam gönderdi.
MUTFAK BENİM İŞİM
Aslı Hünel, Antalya'da katıldığı bir bayi toplantısında "Hiç mütevazı olamayacağım. Mutfakta iyiyimdir. Büyük büyük tencereler, fritözler tam bana göre. Günlerce yemek yapabilirim" dedi. Öztiryakiler firmasının bayi toplantısında sahne alan Aslı Hünel, sevilen şarkılarını firmanın davetlileri için seslendirdi.
GAZZE İÇİN SÖYLEDİLER
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla 'Gazze İçin Ben de Oradaydım' konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yaşananlara tepki göstermek ve 'savaşa dur' demek için bir araya gelen ünlü sanatçılar canlı yayınlanan konserde barış çağrısı yaptı. Sunuculuğunu Yavuz Bingöl ile Fulya Öztürk'ün yaptığı ve canlı olarak ekranlara gelen gecede şarkılar İsrail zulmüne tepki için söylendi. Gecede, Yavuz Bingöl, Antakya Medeniyetler Korosu, Elif Buse Doğan, Sinan Akçıl, Ercan Saatçi, İbrahim Sadri sahne aldı.
23 YIL SONRA YENİDEN 'VAR YA'
Başarılı sanatçı Altay, 2000'li yılların unutulmaz şarkısı 'Var Ya'yı müzikseverlerle buluşturdu. 2000 yılında Alişan'ın seslendirdiği ve o döneme damga vuran 'Var Ya'yı bu kez şarkının sahibi Altay seslendirdi. Söz ve müziğine Altay'ın imza attığı şarkının yeniden düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.
İDDİALI GELİYOR!
Hem oyunculuk hem şarkıcılık yapan, on parmağında on marifet bulunan Murat Balcı, 2024 yılına iddialı giriyor! Ocak ayında yeni single'ını yayınlayacak olan Balcı, yakında yeni bir diziyle de sevenlerinin karşısında olacak. İstanbul mekânlarının en çok rağbet gören sanatçıları arasına giren Murat Balcı, "2024 benim yılım olacak!" dedi.
'2023 BENİM YILIM OLDU'
Müzik piyasasına damga vuran Semicenk, Volkswagen Arena'da muhteşem bir konser verdi. 2023 sizin yılınız oldu diyebilir miyiz?" sorusuna Semicenk, "En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldığıma göre benim yılım olmuş diyebilirim ama bu yoğun bir çalışmanın getirisiydi" dedi.