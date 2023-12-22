Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey’in Yakup Bey’e divanda rest çekmesi bölüme damga vurdu





GAZZE İÇİN SÖYLEDİLER

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla 'Gazze İçin Ben de Oradaydım' konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yaşananlara tepki göstermek ve 'savaşa dur' demek için bir araya gelen ünlü sanatçılar canlı yayınlanan konserde barış çağrısı yaptı. Sunuculuğunu Yavuz Bingöl ile Fulya Öztürk'ün yaptığı ve canlı olarak ekranlara gelen gecede şarkılar İsrail zulmüne tepki için söylendi. Gecede, Yavuz Bingöl, Antakya Medeniyetler Korosu, Elif Buse Doğan, Sinan Akçıl, Ercan Saatçi, İbrahim Sadri sahne aldı.

23 YIL SONRA YENİDEN 'VAR YA'

Başarılı sanatçı Altay, 2000'li yılların unutulmaz şarkısı 'Var Ya'yı müzikseverlerle buluşturdu. 2000 yılında Alişan'ın seslendirdiği ve o döneme damga vuran 'Var Ya'yı bu kez şarkının sahibi Altay seslendirdi. Söz ve müziğine Altay'ın imza attığı şarkının yeniden düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.



İDDİALI GELİYOR!

Hem oyunculuk hem şarkıcılık yapan, on parmağında on marifet bulunan Murat Balcı, 2024 yılına iddialı giriyor! Ocak ayında yeni single'ını yayınlayacak olan Balcı, yakında yeni bir diziyle de sevenlerinin karşısında olacak. İstanbul mekânlarının en çok rağbet gören sanatçıları arasına giren Murat Balcı, "2024 benim yılım olacak!" dedi.



'2023 BENİM YILIM OLDU'

Müzik piyasasına damga vuran Semicenk, Volkswagen Arena'da muhteşem bir konser verdi. 2023 sizin yılınız oldu diyebilir miyiz?" sorusuna Semicenk, "En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldığıma göre benim yılım olmuş diyebilirim ama bu yoğun bir çalışmanın getirisiydi" dedi.