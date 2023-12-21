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Tuvana'yı çabuk unuttu! İzzet Antebi, yeni sevgilisi ile fena görüntülendi

Sosyetik İzzet Antebi, oyuncu Tuvana Türkay ile 2 yıl önce aşk yaşamaya başladı. Herkes evlenmelerini beklerken ikili şok bir şekilde ayrıldı. İş insanı İzzet Antebi, yeni sevgilisiyle yakalandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:04
Tuvana’yı çabuk unuttu! İzzet Antebi, yeni sevgilisi ile fena görüntülendi

İş insanı İzzet Antebi ile Tuvana Türkay, 2 yıl önce aşk yaşamaya başladı. Genç oyuncu, sevgilisinin ilk eşinden olan çocuklarıyla bile tanıştı. Tatil yaptı. Herkes evlenmelerini beklerken ikili şok bir şekilde ayrıldı.




Kulislerde İzzzet Antebi'nin Tuvana Türkay'ı aldattığı için bu aşkın son bulduğu konuşuluyordu. Antebi ise "Kesinlikle aldatma yok o yüzden ayrılmadık" açıklaması yapmıştı. Antebi, önceki gece Etiler'de yeni sevgilisi ile görüntülendi.




Gazetecilere, "Yapmayın ya!" şeklinde konuşan Antebi, hanımefendinin yanından ayrılarak mekana tek girdi. Sevgilisi de onu izledi.

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