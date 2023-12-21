Tuvana’yı çabuk unuttu! İzzet Antebi, yeni sevgilisi ile fena görüntülendi

İş insanı İzzet Antebi ile Tuvana Türkay, 2 yıl önce aşk yaşamaya başladı. Genç oyuncu, sevgilisinin ilk eşinden olan çocuklarıyla bile tanıştı. Tatil yaptı. Herkes evlenmelerini beklerken ikili şok bir şekilde ayrıldı.







Kulislerde İzzzet Antebi'nin Tuvana Türkay'ı aldattığı için bu aşkın son bulduğu konuşuluyordu. Antebi ise "Kesinlikle aldatma yok o yüzden ayrılmadık" açıklaması yapmıştı. Antebi, önceki gece Etiler'de yeni sevgilisi ile görüntülendi.