Büyük yatırım! 10 milyon TL’yi cebine koyan Cansu Dere, boğaz manzaralı ev tuttu

Mankenlikten oyunculuğa geçiş yapan Cansu Dere, uzun süredir projelerde yer almıyordu. Ancak güzel oyuncu bunun yerine reklamların aranılan yüzü haline geldi.



Geçtiğimiz günlerde bir parfüm markasının yüzü olan Cansu Dere'nin bu reklam filminden 10 milyon lira aldığı belirlendi. Güzel oyuncu parayı da gayrimenkulde değenledirmeye karar verdi. Dere, iki yıl önce Rumeli Hisar'daki evini Anadolu Yakası'na taşımıştı. İşte bu parayla kendine yeniden Avrupa Yakası'nda Boğaz manzaralı bir ev tuttu.