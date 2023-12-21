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Büyük yatırım! 10 milyon TL’yi cebine koyan Cansu Dere, boğaz manzaralı ev tuttu

Oyuncu Cansu Dere, bir parfüm markasının yüzü oldu. 10 milyon TL’yi cebine koydu. Kazandığı parayla da Anadolu Yakası’ndan Avrupa’ya taşınıp Boğaz manzaralı bir ev tuttu...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:02
Büyük yatırım! 10 milyon TL’yi cebine koyan Cansu Dere, boğaz manzaralı ev tuttu

Mankenlikten oyunculuğa geçiş yapan Cansu Dere, uzun süredir projelerde yer almıyordu. Ancak güzel oyuncu bunun yerine reklamların aranılan yüzü haline geldi.


Geçtiğimiz günlerde bir parfüm markasının yüzü olan Cansu Dere'nin bu reklam filminden 10 milyon lira aldığı belirlendi. Güzel oyuncu parayı da gayrimenkulde değenledirmeye karar verdi. Dere, iki yıl önce Rumeli Hisar'daki evini Anadolu Yakası'na taşımıştı. İşte bu parayla kendine yeniden Avrupa Yakası'nda Boğaz manzaralı bir ev tuttu.



Güzel oyuncu daha önce "Anadolu Yakası'nda oturmak bana göre değilmiş. çünkü ben kahve içmek için bile Avrupa Yakası'nı seçiyorum, bir kahve içmek için o trafiği çekmek istemiyorum, o yüzden şimdi Rumeli Hisarı yakasına dönme hazırlığı yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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