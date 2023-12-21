Mankenlikten oyunculuğa geçiş yapan, "Aşk-ı Memnu" ve "Kuzey Güney" isimli dizilerle yıldızı parlayan Kıvanç Tatlıtuğ 20 Şubat 2016 yılında moda tasarımcısı Başak Dizer ile Paris'te dünya evine girdi. Çitf, 2022'nin Nisan ayında çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.
Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, çocukları Kurt Efe'ye nazar değmesin diye adeta etten duvar ördü. İkili basın mensupları görüntü almasın diye uğraşsa da küçük çocuk hastane çıkışı babasının kucağında görüntülenmişti. Ancak o zaman da Tatlıtuğ koşar adım aracına binmişti. "Çocuğumun yüzünü çekmeyin kardeşim" diyerek gazetecilere sitemde bulunmuştu.
TEDBİRLER BUNUNLA KALMIYOR
İşte Kurt Efe için ne yapacağını şaşıran Tatlıtuğ'la ilgili son iddia gündemi salladı. Buna göre Tatlıtkuğ, kuaförünü VIP araçla aldırdı. Hem kendisinin hem de Kurt Efe'nin saç tıraşını yapması için Göktürk'teki evine getirtti.
kuaför, baba oğulun saçlarına bakım yaptıktan sonra yine özel araçla iş yerine gönderildi. Öte yandan Tatlıtuğ ile Dizer'in farklı tedbirler aldığı ve oğullarının tek bir fotoğrafının bile çıkmasını önlemeye çalıştıkları belirtiliyor...