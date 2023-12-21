





Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, çocukları Kurt Efe'ye nazar değmesin diye adeta etten duvar ördü. İkili basın mensupları görüntü almasın diye uğraşsa da küçük çocuk hastane çıkışı babasının kucağında görüntülenmişti. Ancak o zaman da Tatlıtuğ koşar adım aracına binmişti. "Çocuğumun yüzünü çekmeyin kardeşim" diyerek gazetecilere sitemde bulunmuştu.

TEDBİRLER BUNUNLA KALMIYOR

İşte Kurt Efe için ne yapacağını şaşıran Tatlıtuğ'la ilgili son iddia gündemi salladı. Buna göre Tatlıtkuğ, kuaförünü VIP araçla aldırdı. Hem kendisinin hem de Kurt Efe'nin saç tıraşını yapması için Göktürk'teki evine getirtti.