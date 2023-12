Ödül töreninde yıldızlar geçidi! ATV oyuncularının başarıları taçlandırıldı

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 ödül töreni önceki akşam The Ritz-Carlton, Istanbul'da gerçekleştirildi. İnsan ve yapay zeka, geçmiş ve gelecek arasında değişmekte olan dünyada kapı eşiğinde kalanları gizemli yönleriyle odağına alan gecede 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu.