Ödül töreninde yıldızlar geçidi! ATV oyuncularının başarıları taçlandırıldı



ÜNLÜ AKINI!

Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Bir çok röportajın da gerçekleştiği törende cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.