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Ödül töreninde yıldızlar geçidi! ATV oyuncularının başarıları taçlandırıldı

GQ Türkiye Men of the Year 2023 ödülleri muzip ve gizemli dünyaların kapılarını aralayan bir törenle kazananları duyurdu. ‘What’s Your Guilty Pleasure’ temasıyla sıra dışı bir kurguya ev sahipliği yapan gecede müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla yaşama özgünlük katan isimlere ödülleri takdim edildi. Gecede ATV oyuncularının başarıları taçlandırıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Aralık 2023 Güncelleme 20 Aralık 2023, 07:03
Ödül töreninde yıldızlar geçidi! ATV oyuncularının başarıları taçlandırıldı

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 ödül töreni önceki akşam The Ritz-Carlton, Istanbul'da gerçekleştirildi. İnsan ve yapay zeka, geçmiş ve gelecek arasında değişmekte olan dünyada kapı eşiğinde kalanları gizemli yönleriyle odağına alan gecede 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu.



GURUR GECESİ!
MOTY sahnesinde '10. Yıl Özel Ödülü' Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'e sunuldu. 'Samsung Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu' ödülü Altın Kafes dizisinin başrol oyuncularından Şifanur Gül'e Yasemin Kaya Allen tarafından sunulurken 'Samsung Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'a ise ödülünü Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir verdi.


ÜNLÜ AKINI!
Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Bir çok röportajın da gerçekleştiği törende cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.



Şener Şen, ödülünü GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur'un elinden aldı.



Geceye eşi Wanda Nara ile katılan İcardi, ödülünü aldıktan sonra mutluluğunu eşiyle paylaştı.




Burak Özçivit-Fahriye Evcen


Ünlü voleybolcu İlkin Aydın da bu özel geceye katıldı.

Kenan Doğulu


Zeynep Bastık


ATV OYUNCULARI GÖZ KAMAŞTIRDI!


İlayda Alişan


Şifanur Gül



Cem Öğretir Seda Öğretir


GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2023 ÖDÜL LİSTESİ
Samsung Yılın Yükselen Kadın Oyuncu Ödülü: Şifanur Gül
Samsung Yılın Yükselen Erkek Oyuncu Ödülü: Bilal Yiğit Koçak
Samsung Moda Tasarım Ödülü: Merve Abedan
Yılın Sporcusu: Mauro Icardi
Yılın lham Veren Kadınları: Kadın Voleybol A Takımı
Yılın Stil Sahibi: Taro Emir
Yılın Hype'ı Ödülü: KÖFN
10. Yıl Özel Ödülü: Burak Özçivit
Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer
Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü: Şener Şen ve Zengin Mutfağı
Zamansızlık Ödülü: Teoman
Yılın Oyuncusu: Selahattin Paşalı

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