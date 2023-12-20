Bomba küslük itirafı! Ahmet Kural'dan Murat Cemcir açıklaması: "Düğünüme çağırdım...”

Başarılı oyuncu Ahmet Kural önceki gün bir TV programına katıldı. Eşi Çağla Gizem Şahin 'e ilk görüşte aşık olduğunu ifade eden Kural, "Çağla ile ilk karşılaştığımız anda aşkı hissettim.





Ünlü oyuncu, "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Murat Cemcir ile birbirimize kırgınız... Nedeni her zaman bizde kalsın isteriz. Çünkü biz düşman değiliz. Allah bize öyle bir şey bahşetti ki çok güzel başarılara imza attık.