PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bomba küslük itirafı! Ahmet Kural'dan Murat Cemcir açıklaması: "Düğünüme çağırdım...”

Bir zamanların ayrılmaz ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in arası bir süre önce bozulmuştu. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Kural, “Düğünüme mesaj atarak çağırdım. Cevap yazmadı” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Aralık 2023 Güncelleme 20 Aralık 2023, 07:03
Bomba küslük itirafı! Ahmet Kural’dan Murat Cemcir açıklaması: Düğünüme çağırdım...”

Başarılı oyuncu Ahmet Kural önceki gün bir TV programına katıldı. Eşi Çağla Gizem Şahin'e ilk görüşte aşık olduğunu ifade eden Kural, "Çağla ile ilk karşılaştığımız anda aşkı hissettim.

Direkt kalbe düşüyor. Suadiye civarlarında gördüm. Aynı masaya kendim oturdum, fırsatını bulunca da hemen tanıştım. İlk aşkım ve hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla..." dedi.



Ünlü oyuncu, "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Murat Cemcir ile birbirimize kırgınız... Nedeni her zaman bizde kalsın isteriz. Çünkü biz düşman değiliz. Allah bize öyle bir şey bahşetti ki çok güzel başarılara imza attık.



Onun emeği bende çoktur. Benim emeğim de onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostlukta olan şeyler bunlar. Konuşmadığımız için düğün davetiyemi WhatsApp üzerinden attım. Cevap yazmadı"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?
Borçlanmada 51 bin TL avantaj: Hesaplı emeklilikte son 2 hafta!
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’den ateşkes mesajı: Yeni bir insani araya hazırız
SON DAKİKA