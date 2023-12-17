Berrak Tüzünataç’tan evlilik itirafı! Bekarlık sultanlık...

Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün elinde kahvesi ile Nişantaşı'nda mağazaları gezerken, objektiflere yansıdı. Tüzünataç, birçok proje teklifi geldiğini belirterek, "En iyisini seçmek için detaylı çalışıyorum" dedi.



"Spor ve sanatla uğraşıyorum, vakit buldukça da arkadaşlarımla bir araya gelerek vakit geçiriyorum. Her şey yolunda."



Geçtiğimiz gün çok yakın arkadaşınız Umut Eviger ve Alin Boz evlendi sizde çok mutlu görünuyordunuz düğünde, size sıra ne zaman gelecek.?



"Benim şimdi öyle bir durumum yok, bekar arkadaşları temsil etmek bana düşüyor.