Caner Erkin’le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı diziden ayrılma kararı aldı! ‘Her şey kızım için’

Milli Futbolcu Caner Erkin 'le evlenen ve bu evllikten Mihran Ela adında bir kız çocuğu olan Şukran Ovalı, katıldığı bir sinema filmi göterimi sonrası özel hayatı ile ilgil açıklamalarda bulundu.

Şükran Ovalı , "Oynadığım dizden kızım Mihran Ela'nın okuma yazma dönemine denk geldi, kızımla ilgilenmem gerekiyordu o yüzden diziyi bıraktım. Caner' beyde futbol hayatında çok başarılı bu konu hakında ne diyeceksiniz.? Çok sıkı antrenman, yapıyor.

Caner çok mutlu. 6 maçta beş gol attı gerçekten bende inanamadım. Caner çok iyi bir baba, inşallah ne dilerse o olur. Tabiki Caner'in ilk eşinde olan oğlu Çınar'ı da çok seviyorum o kızım Mihran Ela'nın abisi ikisi de çok iyi anlaşıyor" dedi.