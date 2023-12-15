En ’neşe’li anne! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan doktor oldu

Türkiye eski güzeli Neşe Erberk geçtiğimiz günlerde güzellikleriyle göz dolduran kızları Lara Gurdikyan, Selin Gurdik yan ve Alin Gurdikyan'ın 24. yaş gününü kutlamıştı. Erberk, kızlarının doğum gününü, "İyi ki doğmuşsunuz, iyi ki doğurmuşum... 3 nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz" notuyla kutlamıştı. Erberk'in kızı Selin Gurdikyan , 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. 24 yaşındaki tescilli güzel, Florida International University 'den mezun oldu.

"3.5 YILDA BİTTİ" Tıp fakültesini bitiren Selin Gurdik yan, Florida International University 'den mezuniyet fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Selin Gurdikyan , çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşıma şu notu düştü: "Bir bölümün sonu ve yeni bir kitabın başlangıcı...





3,5 yılın bu kadar çabuk geçeceğini düşünmemiştim. Zaman zaman bu süreçte kaybolduğumda bile her saniyesini sevdim. Eğer siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanız kendinize hayatın bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunu hatırlatın."