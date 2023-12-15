Bu kadar samimiyet fazla! İbrahim Çelikkol Birce Akalay’ı öpmelere doyamadı







Soru karşısında partneri Çelikkol'a övgü yağdıran Akalay, "O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum" dedi. Akalay'ın sözlerine karşısında utanan Çelikkol da partnerinin omzundan öperek hem teşekkür etti hem de. "O benim en kıymetlim en değerlim" karşılığını verdi. İkilinin bu halleri sosyal medyada çok samimi bulundu.