Bu kadar samimiyet fazla! İbrahim Çelikkol Birce Akalay’ı öpmelere doyamadı

Dijital bir platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" dizisinin oyuncuları, 2. sezon galasında bir araya geldi. Davete Akalay ve Çelikkol'un hareketleri damga vurdu.
Dijital bir platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" dizisinin oyuncuları, 2. sezon galasında bir araya geldi. Davete Akalay ve Çelikkol'un hareketleri damga vurdu.
Muhabirler, geçmişte bir televizyon kanalında çalıştığını anlatan Birce Akalay'a İbrahim Çelikkol'un dizide canlandırdığı 'yapımcı Kenan' rolünü ima ederek "Bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu?" diye sordu.
Soru karşısında partneri Çelikkol'a övgü yağdıran Akalay, "O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum" dedi. Akalay'ın sözlerine karşısında utanan Çelikkol da partnerinin omzundan öperek hem teşekkür etti hem de. "O benim en kıymetlim en değerlim" karşılığını verdi. İkilinin bu halleri sosyal medyada çok samimi bulundu.
YETER ARTIK EVLENİN
Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu görüntülere, "Çok yakışıyorlar ama sevgili değil arkadaşlar", "Bayılıyorum bunlara keşke evlenselerdi", "Yeter artık evlenin" gibi birçok tatlı yorum gelse de, bazıları da şu yorumlarla ikiliyi eleştirdi: "Aralarındaki ilişkiyi asla anlamıyorum", "Kız arkadaşını omzundan öpmeyende kendisine modern demesin!", "Bence içten içe ikisinde de arkadaşlıktan öte bir şey var"