At’moss’fere kapıldı! Leonardo Di Caprio, dur durak bilmiyor! Önce ablasıyla aşk yaşadı: 30 yıl sonra sıra kardeşine geldi

25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun adı, geçtiğimiz sene 26'ncı yaşına giren Camila Morrone'den ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas ve Irina Shayk gibi isimlerle anılmıştı.

ÖNCESİ VE SONRASI! Oscar Ödüllü yakışıklı oyuncu, son olarak Londra'nın gece mekanı Chiltern Firehouse'daki bir partide 25 yaşındaki model Lottie Moss ile samimi bir şekilde görüldü.

Gece yarısına kadar sohbet edip eğlenen ikili, çok iyi vakit geçirdikten sonra erken saatlerde kulüpten ayrıldı. DiCaprio ile Moss'un yakınlaşması, akıllara aktörün 30 yıl önce Lottie'nin ablası Kate Moss ile ilişkisi olduğu dönemi de getirdi.