Burak Deniz’le aşk yaşadığı iddia edilen Bestemsu’dan ilişki bilmecesi! Ünlü oyuncu öyle bir şey söyledi ki...

Güzel havayı fırsat bilen Bestemsu Özdemir önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini kırmayan oyuncu "Her şey yolunda... Annem ve çocukluk arkadaşımla buluştum. Yemek yedik, kahve içtik ve bol bol sohbet ettik" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yaz Bodrum Türkbükü 'nde bir markanın davetine katılan güzel oyuncu, gece boyunca Burak Deniz ile birbirinden ayrılmamış ve samimi görüntüler vermişti.

İKİLEMDE KALDI!

Burak Deniz, Özdemir'le ilgili, "Gerçekten hayatımda majör bir değişiklik olursa ilk sizin haberiniz olur. Birçok arkadaşımla birçok davetlerde zaman geçiyoruz. Bestemsu ile de zaman geçirdik" demişti.



Konuyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özdemir ise, "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum. El ele beni biriyle görürseniz o benim ilişkimdir. Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur" diyerek birliktelik sorularına net cevap vermedi.