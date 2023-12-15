Geçtiğimiz günlerde oyunculuğundan ötürü ödüllendirilmesi hatırlatılan Altuğ, "Çok kıymetli bir ödül benim için ama ben alabileceğim büyün ödülleri aldım bu zamana kadar. Gençlere örnek olabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.

DESTEK OLDUM!

Rol arkadaşı Gözde Kansu ile katıldıkları ödül töreninde el ele kameralara yansıması da hatırlatılan Altuğ, "Bir anlık bir şey... Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım düşmemesi için destek oldum sadece" ifadelerini kullandı.



Yılbaşında Kıbrıs'ta sahnede olacağını da yineleyen Altuğ, Çağla Şıkel ile alakalı soru yöneltilmesi üzerine bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.