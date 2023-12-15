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Emre Altuğ ve Gözde Kansu el ele görüntülenmişti! Emre Altuğ'un yeni savunması güldürdü

Bir davette rol arkadaşı Gözde Kansu ile el ele yakalanan oyuncu Emre Altuğ, yeni bahanesi ile şaşırttı: “Düşmemesi için elinden tuttum!” İşte detaylar...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:02
Emre Altuğ ve Gözde Kansu el ele görüntülenmişti! Emre Altuğ’un yeni savunması güldürdü

Emre Altuğ, önceki gün Etiler'de bulunan bir gözlük mağazasından alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde oyunculuğundan ötürü ödüllendirilmesi hatırlatılan Altuğ, "Çok kıymetli bir ödül benim için ama ben alabileceğim büyün ödülleri aldım bu zamana kadar. Gençlere örnek olabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.

DESTEK OLDUM!
Rol arkadaşı Gözde Kansu ile katıldıkları ödül töreninde el ele kameralara yansıması da hatırlatılan Altuğ, "Bir anlık bir şey... Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım düşmemesi için destek oldum sadece" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahnede olacağını da yineleyen Altuğ, Çağla Şıkel ile alakalı soru yöneltilmesi üzerine bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

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