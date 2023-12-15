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Eski dost düşman oldu! Demet Akalın, Aleyna Tilki'yi eleştirdi: "Türkiye seni iç çamaşırlarıyla..."

Müzik sektörünü eleştiren ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olmuştu. Tilki'nin sözlerine Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Akalın, "Kimse seni Türkiye'de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Eski dost düşman oldu! Demet Akalın, Aleyna Tilki’yi eleştirdi: Türkiye seni iç çamaşırlarıyla...

Müzik sektörünü eleştiren ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olmuştu. Tilki'nin sözlerine Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Akalın, "Amerika'da yaşayacaksan orada hayatına devam et ama bence burada yapabileceğin çok şey var. Bence kimseyi de suçlama. Şimdi yani kimse seni Türkiye'de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor" deyince sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

TOPARLAMAYA ÇALIŞTI!
Daha sonra durumu toparlamaya çalışan Akalın, "Aleyna miniklerin starı, elinde ayıcıkla ünlü oldu! Genç bir kızdı koca kadın değil! Bizler mayoyla bile çıktık ama biz küçüklerin starı değildik" dedi. Ancak Akalın'ın konuyu yaşa getirmesi de kendisini kurtaramadı ve tepkiler büyüdü.


ŞEF MASADA!
Ünlü şef Gürkan Topçu, önceki gece Etiler'de Yasmin Erbil ile görüntülendi. Erbil kendisini bekleyen aracına binerken, ünlü şef Topçu, "Arkadaşlar yeni kurduğumuz yapım şirketi için görüşmeler yaptık. Dijitalde olan yarışma programımız için Yasmin hanım ile anlaştık. Yakın zamanda da dizi için çalışmalara başlayacağız" dedi. (Doğan SAVAŞ)



SEVGİ SELİ
Buray, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Fırsat buldukça dünyayı gezmeye devam eden Buray, "Şu ana kadar 53 ülke gezdim. 'Ne gezdin be Buray' diye bir YouTube kanalı açtım" dedi. Buray, "Gittiğim her ülkenin kültürünü öğreniyorum. Müzisyenleriyle tanışıyorum, yeni enstrümanlar keşfediyorum" açıklamasını yaptı. Öte yandan röportaj sırasında Buray'ı gören vatandaşlar, sanatçının etrafını sararak hatıra fotoğrafı çektirdi.



ARABESK ZAMANI
Müzik piyasasına damga vuran Semicenk, bu kez arabesk albümüyle sevenleriyle buluştu. 7 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı sözü Yılmaz Tatlıses, müziği Burhan Bayar imzalı 'Eyvah Neye Yarar' oldu. 'Karışık Kaset' isimli albümde İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses gibi arabeskin güçlü isimlerinin seslendirdiği şarkıları genç sanatçı, kendine has tarzıyla yeniden yorumladı.


SORUMLULUK DUYGUSU!
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde rol alan Buçe Buse Kahraman, Karaca'nın hayatında iz bırakan güçlü karakterlerden birisini canlandırıyor. Kahraman, biyografik bir yapımda yer almanın, özel bir kişinin hayatına dokunmanın sorumluluğunu hissettiğini belirtti.



TAYLAND YOLCUSU!
Begüm Kıroğlu, yılbaşı planlarını bir dergiye anlattı. Kıroğlu, " Her sene geleneksel olarak ailem ve küçük yeğenlerimle, onların yaşadığı Tayland'da kutluyoruz. Benim için yılın en mutlu anı" açıklamasında bulundu.


HER DAİM ZİRVEDE!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz gün yayınlanan 140. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,36 reyting ve %21,22 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %8,26 reyting ve %19,84 izlenme payı elde iki kategoride birinci oldu. Aynı zamanda "Kuruluş Osman", sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.


ALTIN KAFES'İN ROMANTİK İKİLİSİ
ATV'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi 'Altın Kafes'in iki başrolü Aytaç Şaşmaz ve ŞifaNur Gül, Şamdan Plus dergisi için kamera karşına geçti. Objektiflere birlikte poz veren ikili samimi bir röportaja da imza attı. Birbirleri ile rol almanın keyifli yanları sorulduğunda Şifanur Gül: "Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli. Sette, sahnede birbirimizi hep doğru ve kolay anlıyor olmak birlikte oynamanın en güzel yanı benim için' derken, Aytaç Şaşmaz ise "Şifa çok uyumlu ve çok disiplinli bir oyuncu onunla beraber bu işte olduğum için çok mutluyum" diyerek uyumlu partnerliklerinin altını çizdi.


HAYAT MÜCADELESİ
ATV ekranlarının sevilen dizisi "Ateş Kuşları", 35. Bölümüyle bu akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda yeni bölümünde şunlar yaşanacak; Hüma'nın ölümünün ardından Nazmiye tutuklanır. Kara, Sultan'ın peşine düşerken Sabit ise Mümtaz'la ilgili bir plan yapar. Barbaros, hiç beklenmedik bir anda bıçaklanır. Gülayşe'nin yardım çığlıklarıyla yer gök inlerken Barbaros onun sesiyle yaşama tutunacak mı?

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