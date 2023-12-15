Eski dost düşman oldu! Demet Akalın, Aleyna Tilki'yi eleştirdi: "Türkiye seni iç çamaşırlarıyla..."

ARABESK ZAMANI
Müzik piyasasına damga vuran Semicenk, bu kez arabesk albümüyle sevenleriyle buluştu. 7 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı sözü Yılmaz Tatlıses, müziği Burhan Bayar imzalı 'Eyvah Neye Yarar' oldu. 'Karışık Kaset' isimli albümde İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses gibi arabeskin güçlü isimlerinin seslendirdiği şarkıları genç sanatçı, kendine has tarzıyla yeniden yorumladı.
SORUMLULUK DUYGUSU!
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde rol alan Buçe Buse Kahraman, Karaca'nın hayatında iz bırakan güçlü karakterlerden birisini canlandırıyor. Kahraman, biyografik bir yapımda yer almanın, özel bir kişinin hayatına dokunmanın sorumluluğunu hissettiğini belirtti.
TAYLAND YOLCUSU!
Begüm Kıroğlu, yılbaşı planlarını bir dergiye anlattı. Kıroğlu, " Her sene geleneksel olarak ailem ve küçük yeğenlerimle, onların yaşadığı Tayland'da kutluyoruz. Benim için yılın en mutlu anı" açıklamasında bulundu.
HER DAİM ZİRVEDE!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz gün yayınlanan 140. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,36 reyting ve %21,22 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %8,26 reyting ve %19,84 izlenme payı elde iki kategoride birinci oldu. Aynı zamanda "Kuruluş Osman", sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.
ALTIN KAFES'İN ROMANTİK İKİLİSİ
ATV'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi 'Altın Kafes'in iki başrolü Aytaç Şaşmaz ve ŞifaNur Gül, Şamdan Plus dergisi için kamera karşına geçti. Objektiflere birlikte poz veren ikili samimi bir röportaja da imza attı. Birbirleri ile rol almanın keyifli yanları sorulduğunda Şifanur Gül: "Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli. Sette, sahnede birbirimizi hep doğru ve kolay anlıyor olmak birlikte oynamanın en güzel yanı benim için' derken, Aytaç Şaşmaz ise "Şifa çok uyumlu ve çok disiplinli bir oyuncu onunla beraber bu işte olduğum için çok mutluyum" diyerek uyumlu partnerliklerinin altını çizdi.