Eski dost düşman oldu! Demet Akalın, Aleyna Tilki'yi eleştirdi: "Türkiye seni iç çamaşırlarıyla..."

Müzik sektörünü eleştiren ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olmuştu. Tilki'nin sözlerine Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Akalın, "Amerika'da yaşayacaksan orada hayatına devam et ama bence burada yapabileceğin çok şey var. Bence kimseyi de suçlama. Şimdi yani kimse seni Türkiye'de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor" deyince sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

TOPARLAMAYA ÇALIŞTI!

Daha sonra durumu toparlamaya çalışan Akalın, "Aleyna miniklerin starı, elinde ayıcıkla ünlü oldu! Genç bir kızdı koca kadın değil! Bizler mayoyla bile çıktık ama biz küçüklerin starı değildik" dedi. Ancak Akalın'ın konuyu yaşa getirmesi de kendisini kurtaramadı ve tepkiler büyüdü.