Oğlu Ardıç’ı kucağına alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: "Mutlu sonlu bir film izledim"

SİBEL CAN BU KEZ DE 'DÜET' SÜRPRİZİ YAPTI

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda yılbaşı öncesi yılın son konserini verdi. Misafirlerine sürprizler yapmayı seven Sibel Can'ın bu kez, bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden, Türk saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray'ı sahnesinde ağırlaması, yine unutulmaz bir müzik şölenine dönüştü. 'Gönül Dağı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Bahçe Duvarından Aştım' adlı eserleri okuyan Altunsaray'ın Sibel Can ile 'Sen Benimsin Ben Seninim' adlı esere yaptığı düet ise dinleyicilerden büyük alkış aldı. Müziğin her dalında yaptığı eşsiz yorumuyla, Türk müzik tarihinin önemli bir mihenk taşı olan Sibel Can, her zaman olduğu gibi yine sesiyle dinleyicilerini mest etti.

AKİF, SÜREYYA'NIN KAPISINA DAYANDI!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

OĞULCAN VE BABAANNESİ SAKLI YÜZLERCE DOLAR BULDU

Süsen, Ömer'i tam zamanında havuzdan çıkardı. Kalpazanları tesadüfen takip eden Süsen, Ömer'i kaçırdıklarını görünce peşlerine düşerek onu mutlak ölümden kurtardı. Okula yeni bir öğrenci katıldı. Sarp'ın kuzeni Ayaz, annesi tarafından teyzesinin yanına gönderildi. Daha okulun ilk gününde Asiye ile tatsız bir şekilde tanışan Ayaz onunla uğraşmaya başladı. Sarp, Ömer ile Asiye ve onların tayfasından uzak durması için uyarır ancak Ayaz, Asiye ile uğraşmaya kararlıdır.



HAYRANLARINI DOYASIYA EĞLENDİRDİ

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam Şişli'de bir mekanda sahnedeydi. Sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı yine geleneği bozmadı. Kalabalık orkestrası ve hitleriyle mekanı hınca hınç doldurarak unutulmaz bir geceye imza attı.



DELEN'E ONUR PLAKETİ SANATÇI

Abdurrahman Delen, önceki gün Dünya Bingöllüler günündeydi. Yüzlerce kişinin katıldığı gece de Delen'e ilgi büyüktü. Usta sanatçıya gece de bir de onur plaketi verildi. Gecenin önemini anlatan Delen, aldığı plaketle de mutluluğunu dile getirdi.



ÜNLÜ YAZARA YOĞUN İLGİ

Ünlü yazar ve iş insanı Muhammed Gömük, önceki gün Ankara Kitap fuarında çıkardığı 12. kitabını imzaladı. Gömük'ün kitabına ilgi büyüktü. Yaklaşık 250 kitap imzalayan yazarın standına ise birçok bürokrat ve iş adamı ziyarette bulundu.



SAHNE ÜCRETLERİ BENCE YANLIŞ YAZILIYOR

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün İstinye'de alışveriş yaparken görüntülendi. Şu sıralar gündemde çok konuşulan sanatçıların yılbaşı akşamı için aldığı sahne ücretleri sorusu üzerine ise Ergen, "Ben basına yansıyan o ücretlerin gerçek olmadığını düşünüyorum. Gerçekten öyle paralar yok bunların hepsi kulaktan kulağa yayılan dedikodular. Sahne ücretleri bence yanlış yazılıyor'' dedi.