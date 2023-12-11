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Oğlu Ardıç’ı kucağına alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: "Mutlu sonlu bir film izledim"

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gün oğlu Ardıç’ı kucağına aldı. Soruları yanıtlayan oyuncu, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Oğlu Ardıç’ı kucağına alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: Mutlu sonlu bir film izledim

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti. Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri dün sabah normal doğumla dünyaya geldi.

Kaan Urgancıoğlu, hastane çıkışı gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Urgancıoğlu, "Sabah 08.29'da dünyaya geldi Ardıç bebeğimiz. Burcu'nun da Ardıç'ın da sağlık durumu çok iyi. Ben doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucu oldu. Film izlemek gibiydi o an. Tam sanki benim başıma gelmiyor da arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonlu bir film izledim diyebilirim." dedi.

Kaan Urgancıoğlu, "Uykusuz gecelere hazır mısınız?" sorusuna "Rahmetli Kayahan'ın çok güzel bir ninnisini dinledim. Yardımcı olacağı zamanlar olacaktır mutlaka ama ben uykusuz gecelere hazır değilim açıkçası." diyerek güldü. Kaan Urgancıoğlu, Ardıç için ise, "Sanırım bana benziyor ya." dedi. Doğan SAVAŞ

İZEL-ÇELİK-ERCAN 30 YIL SONRA KIBRIS'TA
İzel-Çelik-Ercan, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Fenomen grup, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 yıl aradan sonra tekrar yavru vatan Kıbrıs'ta sahne alan grup üyelerinden Ercan Saatçi, "Kıbrıs'ı çok seviyoruz. Burada olmak çok keyifli." dedi. Çelik ise "Tekrardan İzel-Çelik-Ercan olarak Kıbrıs'ta sahne almak benim için onur. Benim Çelik olarak bilinmem İzel-Çelik-Ercan sayesindedir" diye konuştu.



GÖZ KAMAŞTIRDI
Ekranların ve sahnelerin başarılı ismi Şevval Sam, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde tek başına alışverişe çıkan başarılı sanatçı, kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Alışveriş sonrası bir restoranda soluklanıp kahve içen Şevval Sam, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM'den ayrıldı. Şevval Sam, her zaman olduğu gibi güzelliği ve şıklığı ile göz kamaştırdı.



SİBEL CAN BU KEZ DE 'DÜET' SÜRPRİZİ YAPTI
Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda yılbaşı öncesi yılın son konserini verdi. Misafirlerine sürprizler yapmayı seven Sibel Can'ın bu kez, bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden, Türk saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray'ı sahnesinde ağırlaması, yine unutulmaz bir müzik şölenine dönüştü. 'Gönül Dağı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Bahçe Duvarından Aştım' adlı eserleri okuyan Altunsaray'ın Sibel Can ile 'Sen Benimsin Ben Seninim' adlı esere yaptığı düet ise dinleyicilerden büyük alkış aldı. Müziğin her dalında yaptığı eşsiz yorumuyla, Türk müzik tarihinin önemli bir mihenk taşı olan Sibel Can, her zaman olduğu gibi yine sesiyle dinleyicilerini mest etti.

AKİF, SÜREYYA'NIN KAPISINA DAYANDI!
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

OĞULCAN VE BABAANNESİ SAKLI YÜZLERCE DOLAR BULDU
Süsen, Ömer'i tam zamanında havuzdan çıkardı. Kalpazanları tesadüfen takip eden Süsen, Ömer'i kaçırdıklarını görünce peşlerine düşerek onu mutlak ölümden kurtardı. Okula yeni bir öğrenci katıldı. Sarp'ın kuzeni Ayaz, annesi tarafından teyzesinin yanına gönderildi. Daha okulun ilk gününde Asiye ile tatsız bir şekilde tanışan Ayaz onunla uğraşmaya başladı. Sarp, Ömer ile Asiye ve onların tayfasından uzak durması için uyarır ancak Ayaz, Asiye ile uğraşmaya kararlıdır.

HAYRANLARINI DOYASIYA EĞLENDİRDİ
İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam Şişli'de bir mekanda sahnedeydi. Sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı yine geleneği bozmadı. Kalabalık orkestrası ve hitleriyle mekanı hınca hınç doldurarak unutulmaz bir geceye imza attı.

DELEN'E ONUR PLAKETİ SANATÇI
Abdurrahman Delen, önceki gün Dünya Bingöllüler günündeydi. Yüzlerce kişinin katıldığı gece de Delen'e ilgi büyüktü. Usta sanatçıya gece de bir de onur plaketi verildi. Gecenin önemini anlatan Delen, aldığı plaketle de mutluluğunu dile getirdi.

ÜNLÜ YAZARA YOĞUN İLGİ
Ünlü yazar ve iş insanı Muhammed Gömük, önceki gün Ankara Kitap fuarında çıkardığı 12. kitabını imzaladı. Gömük'ün kitabına ilgi büyüktü. Yaklaşık 250 kitap imzalayan yazarın standına ise birçok bürokrat ve iş adamı ziyarette bulundu.

SAHNE ÜCRETLERİ BENCE YANLIŞ YAZILIYOR
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün İstinye'de alışveriş yaparken görüntülendi. Şu sıralar gündemde çok konuşulan sanatçıların yılbaşı akşamı için aldığı sahne ücretleri sorusu üzerine ise Ergen, "Ben basına yansıyan o ücretlerin gerçek olmadığını düşünüyorum. Gerçekten öyle paralar yok bunların hepsi kulaktan kulağa yayılan dedikodular. Sahne ücretleri bence yanlış yazılıyor'' dedi.

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