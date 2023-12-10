Sahnelerin ’simge’si! Simge konserinde şovlarıyla yıktı geçti



ZİRVEYE ÇIKIYOR

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan "4. Uluslararası Zirve Ödülleri"nin isimleri belli olmaya başladı. Ödül törenini bu yıl sunacak olan kadın isim Saba Tümer oldu. Tayyar Işıksaçan ile birlikte gecenin sunuculuğunu üstlenen Tümer, o gece giyeceği kıyafetinin sürpriz olacağını söyledi. Maslak'ta düzenlenecek gecenin konser sanatçısı ise Derya Uluğ olacak. Uluğ, çok özel bir konser vereceğinin de sinyalini verdi.



BAŞKENTİ ISITTI

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Evgin, soğuk havaya rağmen Ankaralılar'ın salonu tıklım tıklım doldurduğu konserinde; "Söyle Canım", "Rüya", "Ateşle Oynama", "Ben İmkansız Aşklar için Yaratılmışım" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, başkenti ısıttı.



'ÇOCUKLAR ÖLMESİN'

Bodrum sahnelerinden sonra İstanbul'daki mekânlarda da şu sıralar en çok tercih edilen sanatçılar arasında yer alan Ceren Onurluer, önceki akşam Başakşehir'de bir mekanda sahne aldı. Yeni yıla sayılı günler kala konuşan Onurluer, "2024 yılı bize mutluluk getirsin savaşlar olmasın çocuklar ölmesin" şeklinde konuştu.







MOR HADİSE!

Sanatçı Hadise, magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını sık kullanan sanatçı, takipileri ile bol bol fotoğraf paylaşıyor. Sahne kostümleri ile konuşulan Hadise'nin olay olan son pozu ise mor elbiseli paylaşımları oldu. Yüz binlerce beğeni alan paylaşıma bir o kadar da yorum geldi. Ünlü sanatçıya sosyal medyadan "Mor bir insana bu kadar mı yakışır?" ve "Çok güzel ve ayrıca çok seksisin" gibi övgü dolu sözler geldi.