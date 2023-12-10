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Sahnelerin 'simge'si! Simge konserinde şovlarıyla yıktı geçti

Ünlü şarkıcı Simge, unutulmayacak sahne şovlarıyla adeta fırtınaya sebep oldu! İşte sizler için derlediğimiz 10 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 06:59
Sahnelerin ’simge’si! Simge konserinde şovlarıyla yıktı geçti

Simge, yaz boyu sahneden sahneye koşarak konser rekortmeni olmuştu. Kış sezonuna da hızlı bir giriş yapan Simge, önceki gün 6 bin 500 kişilik Maslak Volkswagen Arena'da sahneye çıktı. Raisa Vanessa imzalı iki ayrı sahne kıyafeti giyen Simge 200, kişinin çalıştığı gecede dünya standartlarında bir şov sundu.


BABA-OĞUL GÜNÜ
Avatar lakaplı başarılı sporcu Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün oğlu "Leon Aslan" ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de uzun süre alışveriş keyfi yapan baba-oğul, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Arslan, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.


SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
'Kolpaçıno' serisinin son filmi Kolpaçino 4'ün fragmanı yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dijital mecralarda yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin fragmanı yayınlandığı ilk andan itibaren sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragman, sosyal medya ve dijital platformlarda 7 günde 20 milyon kez izlendi.


ZİRVEYE ÇIKIYOR
Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan "4. Uluslararası Zirve Ödülleri"nin isimleri belli olmaya başladı. Ödül törenini bu yıl sunacak olan kadın isim Saba Tümer oldu. Tayyar Işıksaçan ile birlikte gecenin sunuculuğunu üstlenen Tümer, o gece giyeceği kıyafetinin sürpriz olacağını söyledi. Maslak'ta düzenlenecek gecenin konser sanatçısı ise Derya Uluğ olacak. Uluğ, çok özel bir konser vereceğinin de sinyalini verdi.


BAŞKENTİ ISITTI
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Evgin, soğuk havaya rağmen Ankaralılar'ın salonu tıklım tıklım doldurduğu konserinde; "Söyle Canım", "Rüya", "Ateşle Oynama", "Ben İmkansız Aşklar için Yaratılmışım" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, başkenti ısıttı.


'ÇOCUKLAR ÖLMESİN'
Bodrum sahnelerinden sonra İstanbul'daki mekânlarda da şu sıralar en çok tercih edilen sanatçılar arasında yer alan Ceren Onurluer, önceki akşam Başakşehir'de bir mekanda sahne aldı. Yeni yıla sayılı günler kala konuşan Onurluer, "2024 yılı bize mutluluk getirsin savaşlar olmasın çocuklar ölmesin" şeklinde konuştu.




MOR HADİSE!
Sanatçı Hadise, magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını sık kullanan sanatçı, takipileri ile bol bol fotoğraf paylaşıyor. Sahne kostümleri ile konuşulan Hadise'nin olay olan son pozu ise mor elbiseli paylaşımları oldu. Yüz binlerce beğeni alan paylaşıma bir o kadar da yorum geldi. Ünlü sanatçıya sosyal medyadan "Mor bir insana bu kadar mı yakışır?" ve "Çok güzel ve ayrıca çok seksisin" gibi övgü dolu sözler geldi.



YOĞUN TEMPO!
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, toplantı için geldiği İstinye'de görüntülendi. Şıklığı ile dikkat çeken Esmersoy, işlerinin çok yoğun olduğunu söyleyerek, "Şimdi bir toplantıdan çıktım diğerine yetişmeye çalışıyorum. Fırsat bulursam arada yemek yiyeceğim" diyerek güldürdü.


ÖNCE AİLE!
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Muhabirlerin yılbaşı planını sorması üzerine Dizer şunları dile getirdi: "Kıvanç ile evimizde, çocuğumuzla birlikte geçireceğiz. Ailemizle bir arada olmak bize mutluluk veriyor."

ENTRİKALAR BAŞLIYOR!
"Altın Kafes"te güç oyunları ve entrikalar başlıyor. Dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Şifa Nur Gül'ün hayat verdiği Zeynep'in yaşadığı tesadüfler Onur'la (Aytaç Şaşmaz) yakınlaşmasına sebep olacak. Zeynep'in Onur'dan aldığı sürpriz evlilik teklifine ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu.

Onur'a aşık olan asistanı Ahu'nun yeni planları ise ikiliyi yeni bir bilinmezin içerisine sokacak. Zeynep için bu bir masal mı yoksa 'altın kafes'te tutsak kalacağı yeni bir başlangıç mı? soruları yeni bölümde cevap bulacak.



HEYECAN YARATTI
ATV'nin yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak' yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Dizinin konusu şöyle; Kadir ve Aslı... Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak...



PİJAMA PARTİSİ VERECEK
TÜRK popunun efsanesi Yonca Evcimik, Harbiye'deki bir mekanda 20 Aralık günü pijama partisi vermeye hazırlanıyor. Yakın arkadaşlarının yanı sıra partisine herkesi davet eden Evcimik, gecenin sloganı olarak da "Yonca bizi 90'lara götür, daha da geri getirme"yi belirledi. Tüm konukların pijama ile katılacağı parti sosyal medyada şimdiden merak konusu oldu.

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