Gece kaçamağı! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı

Defne Samyeli 'nin Eren Talu 'dan olan 20 yaşındaki kızı Derin Talu, en az annesi kadar konuşulmaya devam ediyor. 18 yaşına bastıktan sonra magazin basınında sık sık boy gösteren ve gece hayatıyla manşetleri süsleyen Talu, önceki gün müdavimi olduğu Bebek'teydi.

PANİK YAPTILAR!

Taksinin arka koltuğuna oturan ve yüzünü saklamaya çalışan Talu'nun bu çabası başarısız oldu. Erkek arkadaşına bir şeyler anlatan Talu, bir an önce gitmek istedi. Gece hayatına düşkünlüğü ile bilinen Talu, bir süre sonra yanındaki gizemli beyefendi ile gözlerden kayboldu.



Derin Talu, ablası Deren Talu ve annesi Defne Samyeli'yi gölgede bıraktı.



Talu, sorulan sorular karşısında camını bile aralamadı.