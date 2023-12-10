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Gece kaçamağı! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı

Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı. Saklanmaya çalışan Talu, yakayı ele vermekten kurtulamadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 07:24
Gece kaçamağı! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı

Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan 20 yaşındaki kızı Derin Talu, en az annesi kadar konuşulmaya devam ediyor. 18 yaşına bastıktan sonra magazin basınında sık sık boy gösteren ve gece hayatıyla manşetleri süsleyen Talu, önceki gün müdavimi olduğu Bebek'teydi.



Bir mekanda eğlenen Talu, çıkışta gizemli bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Uzun süre yağmur altında taksi bekleyen ikili, gelen taksiye bindikleri sırada patlayan flaşlar karşısında şok yaşadı.

PANİK YAPTILAR!
Taksinin arka koltuğuna oturan ve yüzünü saklamaya çalışan Talu'nun bu çabası başarısız oldu. Erkek arkadaşına bir şeyler anlatan Talu, bir an önce gitmek istedi. Gece hayatına düşkünlüğü ile bilinen Talu, bir süre sonra yanındaki gizemli beyefendi ile gözlerden kayboldu.

Derin Talu, ablası Deren Talu ve annesi Defne Samyeli'yi gölgede bıraktı.

Talu, sorulan sorular karşısında camını bile aralamadı.

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