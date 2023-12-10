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Nejat İşler, gecelerde bir genç kadınla yakalandı! İşler, “Evime gidiyorum”

Nejat İşler, uzun zaman sonra gecelerde ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarında genç bir kadınla görüntülenen İşler, “Evime gidiyorum” dedi. İşte detaylar...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 06:59
Nejat İşler, gecelerde bir genç kadınla yakalandı! İşler, “Evime gidiyorum”

Nejat İşler, önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gece hayatında yaşadığı tatsız olaylar ile adından sıkça söz ettiren İşler, uzun zamandır ortalarda yoktu.





Yanındaki gizemli bir kadın ile sabahın ilk ışıklarına dek eğlenen yakışıklı oyuncu, saat 05.30'da "Mekandan çıktım evime gidiyorum" dedikten sonra evinin yolunu tutarken, yanında eğlendiği genç kadın ise, "Siz nerden çıktınız?" şeklinde konuştu.

Genç kadın daha sonra İşler'in arkasından gelen taksiye binerek oradan ayrıldı.

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