’Demir’ attım yalnızlığa! Mert Ramazan Demir’den kaçamak cevaplar...





İSYANKAR GÜZEL

Kilolarından dolayı eleştirilen Miray Daner, üç ayda 10 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Bir dergiye samimi açıklamalarda bulunan Daner, sosyal medyada yapılan yorumları eleştirdi. Sosyal medyaya isyan eden Daner, "Sürekli güzellik standartlarına, algılarına uymak zorunda hissettiren bir uygulamayı kullanmak bana iyi gelmiyor. Orada yaratılan böyle her şeyin mükemmel oluşu bana yalan geliyor. Ben kilolu olduğum dönemde de kendimi her zaman çok sevip, beğendim. Hiç bu anlamda kendimi dövmedim" dedi.





YAZ BİTMESİN!

Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla konuşuldu. Kış ortasında "Yaz bitti mi?" diyerek paylaşım yapan Atagül, sosyal medyanın diline düştü. Yazdan kalma fotoğraflarını paylaşırken, arada eşi Kadir Doğulu'ya da yer vermeyi unutmadı. Güzel oyuncunun yazın bittiğini yeni fark ediyor olması yorumları beraberinde getirdi.





ROMANTİK KUTLAMA...

Engin Altan Düzyatan, 35 yaşına basan eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımına şu notu düştü: "İlk beraber kutladığımız doğum gününden bu yana 10 yıl oldu... Hayatta eşini bulabilmiş şanslı insanlardan hissediyorum kendimi... Huzurla, sevgiyle, birlikte nice 10 yıllara... İyi ki doğmuşsun."





BABAOĞUL GÜNÜ

ATV ekranlarında yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, geride bıraktığımız gün Ataşehir'de bulunan bir Eğlence Merkezi'nde oğlu Karan ile birlikte görüntülendi. Babaoğul, birbirinden eğlenceli oyunları deneyimledi. Özçivit, bugünü özel bir baba-oğul günü ilan ettiğini dile getirdi.