’Demir’ attım yalnızlığa! Mert Ramazan Demir’den kaçamak cevaplar...

İLGİ ODAĞI!
Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına AVM'ye gelen yakışıklı oyuncu, burada yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Yanına gelen hayranlarıyla uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, sevenlerinin ilgi odağı oldu.
KAYKAYLI HIRSIZLAR!
Sinan Akçıl ve Rabia Tunçbilek 'Kaykay' isimli şarkıda buluştu. Sözü Akçıl'a ait olan Kaykay isimli şarkıya adeta uzun metrajlı film gibi klip çekildi. Aksiyon filmlerini aratmayan klip için Akçıl ve Tunçbilek iki gün süren klip çekimlerinde yoğun performans sergiledi. Çekilen klipte rol gereği müze soyan iki hırsızı canlandıran Akçıl ve Tunçbilek uyumuna Bonnie & Clyde benzetmesi yapıldı.
ÖMER'İN HAYATI TEHLİKEDE!
"Kardeşlerıim"in yeni bölüm konusu şöyle; Ömer, ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayken, sürpriz isim, Yılmaz ailesini şaşkınlığa uğratır. Fatma ile Şengül'ün kulüpte, ortalığı birbirine katması, Yaman için bardağı taşıran son damla olur. Eren kuzenler ve dostları, Burak Müdür'ü okuldaki işine geri döndürebilmek için harekete geçerken, Oğulcan, Elif'in gönlünü kazanmaya çalışır. Süreyya ile Yaman, ilişkileriyle ilgili, önemli bir adım atar. Sokakta buldukları koltuğu evlerine getiren Fatma ve Oğulcan ise; hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar.