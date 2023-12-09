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'Demir' attım yalnızlığa! Mert Ramazan Demir'den kaçamak cevaplar...

Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, uzun süredir ortalarda gözükmüyordu. Arnavutköy'de görüntülenen oyuncu, gazetecilerin sorularına kaçamak cevaplar veren Demir, "Hastaydım. Yeni yeni toparladım" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:01
’Demir’ attım yalnızlığa! Mert Ramazan Demir’den kaçamak cevaplar...

Mert Ramazan Demir, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularına kaçamak cevaplar veren Demir, "Hastaydım. Yeni yeni toparladım" dedi. Afra Saraçoğlu ile olan ayrılık haberlerine ise cevap vermeyen oyuncu, hızlı adımlarla aracına binerek oradan uzaklaştı. İkilinin ayrılık haberleri daha önce de gündeme gelmiş, bu haberlerden kaynaklı dizi reytingleri düşmüş ve iki oyuncu bir kafe çıkışı birlikte görüntü vermişti. (Doğan SAVAŞ)


TERCİHİ TÜRKLER!
Esra Dermancıoğlu, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda 55. yaş gününü kutladı. Dermancıoğlu, "Her şey çok güzel... Dostlarım sağ olsun yalnız bırakmadılar beni" dedi. Geçtiğimiz günlerde İtalya tatiline giden oyuncuya muhabirler, "Türk erkekleri mi, İtalyan erkekleri mi?" sorusu yöneltince Dermancıoğlu, "Erkek işte yani... Ben seviyorum Türk erkeklerini..." cevabını verdi. (Doğan SAVAŞ)




'O YAŞTA HATA OLUR'
Hülya Avşar geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir davette görüntülendi. Geçtiğimiz hafta 'Altın Kelebek' ödül töreninden sonra Reynmen'in önceki yıl aldığı ödülü çöpe atması hakkında konuşan Avşar, "Ben severim onu ama o yaşta insanlar bazen hatalar yapabilirler. Videoya çekip paylaşmak saçma olmuş. Ben onun yaşına ve gençliğine veriyorum" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)

YILBAŞINDA EVDEYİZ!
Pelin Karahan, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen güzel oyuncu, Winter Wonder Festivali'ne katılarak keyifli bir gün geçirdi. Muhabirlerin yılbaşı planını sorması üzerine Karahan, "Yılbaşında ailemle birlikte olacağım, bir planım olmayacak" şeklinde cevap verdi.



İSYANKAR GÜZEL
Kilolarından dolayı eleştirilen Miray Daner, üç ayda 10 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Bir dergiye samimi açıklamalarda bulunan Daner, sosyal medyada yapılan yorumları eleştirdi. Sosyal medyaya isyan eden Daner, "Sürekli güzellik standartlarına, algılarına uymak zorunda hissettiren bir uygulamayı kullanmak bana iyi gelmiyor. Orada yaratılan böyle her şeyin mükemmel oluşu bana yalan geliyor. Ben kilolu olduğum dönemde de kendimi her zaman çok sevip, beğendim. Hiç bu anlamda kendimi dövmedim" dedi.



YAZ BİTMESİN!
Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla konuşuldu. Kış ortasında "Yaz bitti mi?" diyerek paylaşım yapan Atagül, sosyal medyanın diline düştü. Yazdan kalma fotoğraflarını paylaşırken, arada eşi Kadir Doğulu'ya da yer vermeyi unutmadı. Güzel oyuncunun yazın bittiğini yeni fark ediyor olması yorumları beraberinde getirdi.



ROMANTİK KUTLAMA...
Engin Altan Düzyatan, 35 yaşına basan eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımına şu notu düştü: "İlk beraber kutladığımız doğum gününden bu yana 10 yıl oldu... Hayatta eşini bulabilmiş şanslı insanlardan hissediyorum kendimi... Huzurla, sevgiyle, birlikte nice 10 yıllara... İyi ki doğmuşsun."



BABAOĞUL GÜNÜ
ATV ekranlarında yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, geride bıraktığımız gün Ataşehir'de bulunan bir Eğlence Merkezi'nde oğlu Karan ile birlikte görüntülendi. Babaoğul, birbirinden eğlenceli oyunları deneyimledi. Özçivit, bugünü özel bir baba-oğul günü ilan ettiğini dile getirdi.


MİLYONLARCA DİNLENECEK!
Zanna, yeni single'ı "Milyonlarca"'yı piyasaya çıkardı. Zanna, "Milyonlarca" için şunları söyledi: "Şarkı, yaşadığı zor günleri hatırlayarak acılarıyla yüzleşen ve artık sessiz kalmayı tercih eden, aşka yabancılaşmış birinin hislerini anlatıyor."



İLGİ ODAĞI!
Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına AVM'ye gelen yakışıklı oyuncu, burada yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Yanına gelen hayranlarıyla uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, sevenlerinin ilgi odağı oldu.


KAYKAYLI HIRSIZLAR!
Sinan Akçıl ve Rabia Tunçbilek 'Kaykay' isimli şarkıda buluştu. Sözü Akçıl'a ait olan Kaykay isimli şarkıya adeta uzun metrajlı film gibi klip çekildi. Aksiyon filmlerini aratmayan klip için Akçıl ve Tunçbilek iki gün süren klip çekimlerinde yoğun performans sergiledi. Çekilen klipte rol gereği müze soyan iki hırsızı canlandıran Akçıl ve Tunçbilek uyumuna Bonnie & Clyde benzetmesi yapıldı.



ÖMER'İN HAYATI TEHLİKEDE!
"Kardeşlerıim"in yeni bölüm konusu şöyle; Ömer, ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayken, sürpriz isim, Yılmaz ailesini şaşkınlığa uğratır. Fatma ile Şengül'ün kulüpte, ortalığı birbirine katması, Yaman için bardağı taşıran son damla olur. Eren kuzenler ve dostları, Burak Müdür'ü okuldaki işine geri döndürebilmek için harekete geçerken, Oğulcan, Elif'in gönlünü kazanmaya çalışır. Süreyya ile Yaman, ilişkileriyle ilgili, önemli bir adım atar. Sokakta buldukları koltuğu evlerine getiren Fatma ve Oğulcan ise; hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar.

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