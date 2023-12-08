Plansız çift! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ’yılbaşı planı’ sorusuna yanıt

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve oyuncu eşi Sinem Kobal, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.







Oldukça sempatik bir görüntü çizen ve çıkan aldatma haberlerinin aksine mutluluklarını gözler önüne seren çift, "Bugün çocukları evde bıraktık ve baş başa gezmeye çıktık" dedi.