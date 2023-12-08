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Plansız çift! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden 'yılbaşı planı' sorusuna yanıt

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, gecelerde boy gösterdi. Çocukları evde bırakan çift, “Mutluyuz” mesajı verdi. Yeni yıl planları sorulan çiftten İmirzalıoğlu gazetecilere dönerek, "Yılbaşında sizin planınız var mı? Henüz bizim belirsiz" diyerek plan yapmadıklarını dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:01
Plansız çift! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ’yılbaşı planı’ sorusuna yanıt

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve oyuncu eşi Sinem Kobal, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.




Oldukça sempatik bir görüntü çizen ve çıkan aldatma haberlerinin aksine mutluluklarını gözler önüne seren çift, "Bugün çocukları evde bıraktık ve baş başa gezmeye çıktık" dedi.


Yeni yıl planları sorulan çiftten İmirzalıoğlu gazetecilere dönerek, "Yılbaşında sizin planınız var mı? Henüz bizim belirsiz" diyerek plan yapmadıklarını dile getirdi.

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