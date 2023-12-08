İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan’a olan aşkını haykırdı: Aşığım!

2017'de Mihre Mutlu ile evlenen ve 2019'da bu evlilikten 'Ali' adında bir oğlu olan İbrahim Çelikkol, önceki gün Etiler'de bir sauna çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Çelikkol, "Geçtiğimiz günlerde oğlumun doğum günüydü onu kutladık" dedi.
Muhabirlerin "Babalık nasıl bir duygu?" sorusunu yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Çok güzel bir duygu, her geçen gün kendini yeni yeni tanımaya başlıyorsun ve ondan çok şey öğrenmeye başlıyorsun" ifadelerini kulandı.
EVLİLİK SİNYALİ!
2022 yılında Mihre Mutlu ile boşandıktan sonra Natali Yarcan'la ilişkiye başlayan Çelikkol, "Çok güzel bir birlikteliğiniz var, ilerde evlilik olabilir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Tabii... Natali'ye aşığım. Aşık olmadan bir ilişki yaşanmaz. Ben evliğe sıcak bakıyorum. Neden olmasın evlilik güzel bir şey... Bakın evliliğimden bir çocuğum oldu ve onunla çok mutluyum."
Yemek kitapları yazarı olarak bilinen Natali Yarcan da sık sık Çelikkol olan aşkını gözler önüne seriyor.