İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan’a olan aşkını haykırdı: Aşığım!

2017'de Mihre Mutlu ile evlenen ve 2019'da bu evlilikten 'Ali' adında bir oğlu olan İbrahim Çelikkol, önceki gün Etiler'de bir sauna çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Çelikkol, "Geçtiğimiz günlerde oğlumun doğum günüydü onu kutladık" dedi.







Muhabirlerin "Babalık nasıl bir duygu?" sorusunu yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Çok güzel bir duygu, her geçen gün kendini yeni yeni tanımaya başlıyorsun ve ondan çok şey öğrenmeye başlıyorsun" ifadelerini kulandı.